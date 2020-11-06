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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
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Оставшиеся в Пенсильвании бюллетени подсчитают к завтрашнему дню
Оставшиеся в Пенсильвании бюллетени подсчитают к завтрашнему дню
Пенсильвания может подсчитать большинство голосов на выборах президента США до пятницы, заявила госсекретарь штата Кэти Буквар. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T01:42
2020-11-06T01:53
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
выборы президента сша — 2020
пенсильвания
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в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Пенсильвания может подсчитать большинство голосов на выборах президента США до пятницы, заявила госсекретарь штата Кэти Буквар.В Пенсильвании 20 выборщиков, она имеет важнейшее значение для исхода президентских выборов. Дональд Трамп лидирует в штате, но Джо Байден сокращает разрыв.
вашингтон (город)
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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), пенсильвания, сша, в мире

Оставшиеся в Пенсильвании бюллетени подсчитают к завтрашнему дню

01:42 06.11.2020 (обновлено: 01:53 06.11.2020)
 
© AP Photo / Charlie RiedelЖенщина голосует на выборах президента США в Канзасе
Женщина голосует на выборах президента США в Канзасе - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AP Photo / Charlie Riedel
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Пенсильвания может подсчитать большинство голосов на выборах президента США до пятницы, заявила госсекретарь штата Кэти Буквар.
"Как я говорила ранее, подавляющее большинство бюллетеней будет обработано до пятницы включительно. Я думаю, что они (подсчеты) идут с опережением графика и уже подсчитали большинство голосов, но это гонка с очень небольшим разрывом, пока не совсем понятно, кто победитель", - сказала Буквар на пресс-конференции в эфире американских телеканалов.
В Пенсильвании 20 выборщиков, она имеет важнейшее значение для исхода президентских выборов. Дональд Трамп лидирует в штате, но Джо Байден сокращает разрыв.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)ПенсильванияСШАВ мире
 
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