Оставшиеся в Пенсильвании бюллетени подсчитают к завтрашнему дню

"Как я говорила ранее, подавляющее большинство бюллетеней будет обработано до пятницы включительно. Я думаю, что они (подсчеты) идут с опережением графика и уже подсчитали большинство голосов, но это гонка с очень небольшим разрывом, пока не совсем понятно, кто победитель", - сказала Буквар на пресс-конференции в эфире американских телеканалов.