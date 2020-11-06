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Оставшиеся в Пенсильвании бюллетени подсчитают к завтрашнему дню
Оставшиеся в Пенсильвании бюллетени подсчитают к завтрашнему дню
Пенсильвания может подсчитать большинство голосов на выборах президента США до пятницы, заявила госсекретарь штата Кэти Буквар. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T01:42
2020-11-06T01:42
2020-11-06T01:53
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
выборы президента сша — 2020
пенсильвания
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Пенсильвания может подсчитать большинство голосов на выборах президента США до пятницы, заявила госсекретарь штата Кэти Буквар.В Пенсильвании 20 выборщиков, она имеет важнейшее значение для исхода президентских выборов. Дональд Трамп лидирует в штате, но Джо Байден сокращает разрыв.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), пенсильвания, сша, в мире