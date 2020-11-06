https://ria.ru/20201106/blogery-1583267882.html

Фейковые миллионеры, накрутка лайков и купленное мнение. Блогеры врут

Фейковые миллионеры, накрутка лайков и купленное мнение. Блогеры врут

Фейковые миллионеры, путешественники и иллюзия роскошной жизни - как блогеры обманывают нас и как часто это сходит им с рук? Почему в нашей стране бренды боятся блогеров? Есть ли у них собственное мнение или блогеры рекламируют все подряд? Розыгрыши денег, дорогих гаджетов и автомобилей - можно этому верить или это хорошо поставленный "спектакль"?

2020-11-06T12:00

2020-11-06T12:00

2020-11-06T12:00

не верю!

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Фейковые миллионеры, накрутка лайков и купленное мнение. Блогеры врут Фейковые миллионеры, путешественники и иллюзия роскошной жизни - как блогеры обманывают нас и как часто это сходит им с рук? Почему в нашей стране бренды боятся блогеров? Есть ли у них собственное мнение или блогеры рекламируют все подряд? Розыгрыши денег, дорогих гаджетов и автомобилей - можно этому верить или это хорошо поставленный "спектакль"?

Разбираемся вместе с Кириллом Пыжовым, сооснователем Perfluence - агентства по работе с блогерами и инфлюенсерами, - и Анастасией Балгуриной, главной по соцсетям Подкастов РИА Новости. 1:03 - Иллюзия роскошной жизни в Instagram. Можно ли считать фейком такой контент блогеров? А если речь о “тренерах”, обещающих безбедную жизнь, хотя сами они лишь имитируют её?4:12 - Как блогеры “накручивают” статистику, и как с этим пытаются бороться рекламодатели? Правда, что все блогеры давно “на контрактах”?7:14 - Потребительский террор и диктатура блогеров. Как они запугивают и манипулируют крупными брендами. Почему в нашей стране блогеров так боятся рекламодатели? 10:06 - Розыгрыши автомобилей в Instagram - фейк, или подобные конкурсы правда окупаются? Можно ли доверять мнению блогера, или они рекламируют всё подряд? 14:42 - Как блогеры прикрываются именами брендов, и почему их за это не наказывают? 19:06 - Ненависть блогера к чему-то - это купленный “чёрный пиар” или конспирологические теории? “Если человек верит в фейк блогера - это его проблемы”.23:40 - Блогеры живут “как в раю”: можно ли верить этой “картинке”, и почему демонстрация “красивой жизни” доводит пользователей соцсетей до депрессий?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, инстаграм, блогер