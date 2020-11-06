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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20201106/biznes-1583367054.html
В Югре появится единая "онлайн-витрина" мер поддержки бизнеса
В Югре появится единая "онлайн-витрина" мер поддержки бизнеса
Единая "витрина" мер поддержки бизнеса разрабатывается в Ханты-Мансийском автономном округе, эта концепция позволит предпринимателям через интернет пользоваться РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:03
2020-11-06T14:03
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
экономика
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 ноя - РИА Новости. Единая "витрина" мер поддержки бизнеса разрабатывается в Ханты-Мансийском автономном округе, эта концепция позволит предпринимателям через интернет пользоваться помощью институтов развития и властей, сообщила генеральный директор регионального Центра поддержки экспорта Ирина Гайченцева.Губернатор Югры Наталья Комарова в пятницу провела прямой эфир в соцсетях с общественниками, блогерами, предпринимателями и представителями профильных департаментов, фондов и служб правительства округа. Главной темой эфира стала деятельность институтов развития бизнеса в новых условиях, связанных с распространением коронавируса. Так, участники обсудили разрабатываемую в регионе "единую витрину" мер поддержки бизнеса, которая, как предполагается, будет работать в онлайн-формате по принципу одного окна."Концепция создания единого информационного пространства - единой витрины мер поддержки - предполагает, что там будут представлены все меры поддержки вне зависимости от основания их предоставления. В условиях цифровой экономики платформа позволит осуществлять адресный подбор мер поддержки, одобрение инструментов поддержки и получение мер поддержки субъектами предпринимательства. Запуск витрины планируется во второй половине 2021 года", - сказала Гайченцева.Она отметила, что в основе проекта заложен принцип win-win: предприниматель получает поддержку по упрощенной процедуре, в том числе благодаря цифровым технологиям, и клиентоориентированный подход, а государство создает условия для качественного ведения бизнеса, а также получает обратную связь по внедряемым мерам поддержки.Комарова уточнила, что позитивный опыт создания подобной онлайн-платформы в регионе есть. "В области социальных услуг работает такой магазин", - сказала она.Как пояснил заместитель главы региона Николай Милькис, благодаря "онлайн-витрине" помощь, в частности, смогут получать самозанятые югорчане, при этом им не нужно будет посещать институты поддержки бизнеса.
https://ria.ru/20201102/krem-1582679046.html
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ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, экономика

В Югре появится единая "онлайн-витрина" мер поддержки бизнеса

14:03 06.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкГород Ханты-Мансийск
Город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 ноя - РИА Новости. Единая "витрина" мер поддержки бизнеса разрабатывается в Ханты-Мансийском автономном округе, эта концепция позволит предпринимателям через интернет пользоваться помощью институтов развития и властей, сообщила генеральный директор регионального Центра поддержки экспорта Ирина Гайченцева.
Губернатор Югры Наталья Комарова в пятницу провела прямой эфир в соцсетях с общественниками, блогерами, предпринимателями и представителями профильных департаментов, фондов и служб правительства округа. Главной темой эфира стала деятельность институтов развития бизнеса в новых условиях, связанных с распространением коронавируса. Так, участники обсудили разрабатываемую в регионе "единую витрину" мер поддержки бизнеса, которая, как предполагается, будет работать в онлайн-формате по принципу одного окна.
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"Концепция создания единого информационного пространства - единой витрины мер поддержки - предполагает, что там будут представлены все меры поддержки вне зависимости от основания их предоставления. В условиях цифровой экономики платформа позволит осуществлять адресный подбор мер поддержки, одобрение инструментов поддержки и получение мер поддержки субъектами предпринимательства. Запуск витрины планируется во второй половине 2021 года", - сказала Гайченцева.
Она отметила, что в основе проекта заложен принцип win-win: предприниматель получает поддержку по упрощенной процедуре, в том числе благодаря цифровым технологиям, и клиентоориентированный подход, а государство создает условия для качественного ведения бизнеса, а также получает обратную связь по внедряемым мерам поддержки.
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Комарова уточнила, что позитивный опыт создания подобной онлайн-платформы в регионе есть. "В области социальных услуг работает такой магазин", - сказала она.
Как пояснил заместитель главы региона Николай Милькис, благодаря "онлайн-витрине" помощь, в частности, смогут получать самозанятые югорчане, при этом им не нужно будет посещать институты поддержки бизнеса.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваЭкономика
 
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