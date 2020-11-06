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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201106/bishkek-1583308876.html
В Бишкеке вокруг здания парламента демонтируют ограждения
В Бишкеке вокруг здания парламента демонтируют ограждения
Демонтаж забора вокруг здания парламента Киргизии начался в Бишкеке, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T09:06
2020-11-06T09:25
протесты в бишкеке
аскар акаев
бишкек
киргизия
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БИШКЕК, 6 ноя - РИА Новости. Демонтаж забора вокруг здания парламента Киргизии начался в Бишкеке, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.Демонтируют ограждение сотрудники мэрии Бишкека, как заявил журналистам и.о. главы муниципалитета Балбак Тулобаев, снятые секции забора будут временно размещены на хранение на одной из баз мэрии. Планируется ли дальнейшее их использование, по словам и.о. мэра, пока неизвестно."Демонтаж ограждения может занять несколько дней. Потом люди беспрепятственно смогут подходить к зданию и гулять вокруг. Мы оставим только две секции забора, на которых размещены памятные таблички с именами жертв революции 7 апреля", - рассказал Тулобаев.Снос забора был первым указом нового спикера парламента страны Таланта Мамытова, утвержденного 4 ноября."Никаких препятствий для народа быть не должно. Этот забор не спасал и не спасет власть. Если не будет препятствий, то мы будем ближе к народу и не будет разногласий", - заявил Мамытов журналистам вскоре после утверждения парламентом его кандидатуры.Забор вокруг "Белого дома", в котором в настоящее время находится парламент Киргизии, был установлен в 1997 году во время президентства Аскара Акаева. Его не раз повреждали в ходе массовых беспорядков и революций, но впоследствии восстанавливали.
бишкек
киргизия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
В Киргизии сносят забор вокруг здания парламента
В Киргизии после окончания массовых беспорядков начали сносить забор вокруг здания парламента. Это было первым указом нового спикера Таланта Мамытова, утвержденного 4 ноября.
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аскар акаев, бишкек, киргизия, в мире

В Бишкеке вокруг здания парламента демонтируют ограждения

09:06 06.11.2020 (обновлено: 09:25 06.11.2020)
 
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 6 ноя - РИА Новости. Демонтаж забора вокруг здания парламента Киргизии начался в Бишкеке, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.
Демонтируют ограждение сотрудники мэрии Бишкека, как заявил журналистам и.о. главы муниципалитета Балбак Тулобаев, снятые секции забора будут временно размещены на хранение на одной из баз мэрии. Планируется ли дальнейшее их использование, по словам и.о. мэра, пока неизвестно.
"Демонтаж ограждения может занять несколько дней. Потом люди беспрепятственно смогут подходить к зданию и гулять вокруг. Мы оставим только две секции забора, на которых размещены памятные таблички с именами жертв революции 7 апреля", - рассказал Тулобаев.
Снос забора был первым указом нового спикера парламента страны Таланта Мамытова, утвержденного 4 ноября.
"Никаких препятствий для народа быть не должно. Этот забор не спасал и не спасет власть. Если не будет препятствий, то мы будем ближе к народу и не будет разногласий", - заявил Мамытов журналистам вскоре после утверждения парламентом его кандидатуры.
Забор вокруг "Белого дома", в котором в настоящее время находится парламент Киргизии, был установлен в 1997 году во время президентства Аскара Акаева. Его не раз повреждали в ходе массовых беспорядков и революций, но впоследствии восстанавливали.
Беспорядки в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Бишкеке. Протестующие требуют аннулировать итоги парламентских выборов
1 из 23

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Они потребовали отменить итоги парламентских выборов, а также провести повторное голосование.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке
2 из 23

Они потребовали отменить итоги парламентских выборов, а также провести повторное голосование.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками.

Участники акции протеста в Бишкеке
3 из 23

Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© Sputnik / Эламан Карымшаков

Сами выборы в парламент прошли 4 октября.

Милиция разгоняет митингующих в Бишкеке
4 из 23

Сами выборы в парламент прошли 4 октября.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).

Участник акции протеста в Бишкеке
5 из 23

По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях.

Сотрудники правоохранительных органов возле президентского дворца на проспекте Чуй во время акции протеста в Бишкеке
6 из 23

Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Медицинские работники во время акции протеста в Бишкеке. Протестующие требуют аннулировать итоги парламентских выборов
7 из 23

Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Эламан Карымшаков

Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

Акция протеста в Бишкеке
8 из 23

Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
© Sputnik / Эламан Карымшаков / Перейти в фотобанк

В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке
9 из 23

В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков  / Перейти в фотобанк

Позднее они двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности.

Сотрудник правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке. Протестующие требуют аннулировать итоги парламентских выборов
10 из 23

Позднее они двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности.

Участники митинга на площади Ала-Тоо в Бишкеке включили встроенные в смартфоны фонарики
11 из 23

Они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Также протестующие освободили экс-премьера Сапара Исакова, бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова и ряд других чиновников и политиков.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке
12 из 23

Также протестующие освободили экс-премьера Сапара Исакова, бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова и ряд других чиновников и политиков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Эламан Карымшаков / Перейти в фотобанк

Демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили, что намерены назначить нового премьер-министра.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке
13 из 23

Демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили, что намерены назначить нового премьер-министра.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране произошла попытка незаконного захвата власти.

Участники акции протеста в Бишкеке
14 из 23

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране произошла попытка незаконного захвата власти.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Президент подчеркнул, что отдал приказ не открывать огонь и не проливать кровь.

Политик Бектур Асанов во время акции протеста в Бишкеке
15 из 23

Президент подчеркнул, что отдал приказ не открывать огонь и не проливать кровь.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

"Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата", — заявил Жээнбеков.

Участники акции протеста в Бишкеке
16 из 23

"Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата", — заявил Жээнбеков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Протестующие, как пояснил глава республики, "нарушили мирную жизнь горожан": не повиновались правоохранителям, избили медиков и повредили здания.

Участники акции протеста в Бишкеке
17 из 23

Протестующие, как пояснил глава республики, "нарушили мирную жизнь горожан": не повиновались правоохранителям, избили медиков и повредили здания.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.

Участники акции протеста в Бишкеке
18 из 23

"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Стамалиева подчеркнула, что жители республики до этого пережили два народных восстания и "как никто, знают цену мира и стабильности", поэтому президент призывает все политические силы к благоразумию.

Участники акции протеста в Бишкеке
19 из 23

Стамалиева подчеркнула, что жители республики до этого пережили два народных восстания и "как никто, знают цену мира и стабильности", поэтому президент призывает все политические силы к благоразумию.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Правительство Киргизии призвало всех участников политического процесса к мирному урегулированию ситуации в стране.

Политик Адахан Мадумаров во время акции протеста в Бишкеке
20 из 23

Правительство Киргизии призвало всех участников политического процесса к мирному урегулированию ситуации в стране.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Власти также отметили, что работают в особом режиме.

Участники акции протеста в Бишкеке
21 из 23

Власти также отметили, что работают в особом режиме.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Vladimir Pirogov

Провозглашенный оппозицией мэром Бишкека Жоошбек Коеналиев заявил, что все сотрудники мэрии продолжат работать, как и прежде.

Протестующие возле здания правительства в Бишкеке
22 из 23

Провозглашенный оппозицией мэром Бишкека Жоошбек Коеналиев заявил, что все сотрудники мэрии продолжат работать, как и прежде.

© REUTERS / Vladimir Pirogov
© REUTERS / Vladimir Pirogov

"Все вице-мэры, начальники управлений должны работать в обычном режиме", — отметил он.

Протестующие возле здания правительства в Бишкеке
23 из 23

"Все вице-мэры, начальники управлений должны работать в обычном режиме", — отметил он.

© REUTERS / Vladimir Pirogov
1 из 23

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
2 из 23

Они потребовали отменить итоги парламентских выборов, а также провести повторное голосование.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
3 из 23

Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
4 из 23

Сами выборы в парламент прошли 4 октября.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
5 из 23

По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
6 из 23

Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
7 из 23

Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
8 из 23

Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
9 из 23

В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
Перейти в фотобанк
10 из 23

Позднее они двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
11 из 23

Они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
12 из 23

Также протестующие освободили экс-премьера Сапара Исакова, бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова и ряд других чиновников и политиков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
13 из 23

Демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили, что намерены назначить нового премьер-министра.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
Перейти в фотобанк
14 из 23

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране произошла попытка незаконного захвата власти.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
15 из 23

Президент подчеркнул, что отдал приказ не открывать огонь и не проливать кровь.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
16 из 23

"Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата", — заявил Жээнбеков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
17 из 23

Протестующие, как пояснил глава республики, "нарушили мирную жизнь горожан": не повиновались правоохранителям, избили медиков и повредили здания.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
18 из 23

"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
19 из 23

Стамалиева подчеркнула, что жители республики до этого пережили два народных восстания и "как никто, знают цену мира и стабильности", поэтому президент призывает все политические силы к благоразумию.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
20 из 23

Правительство Киргизии призвало всех участников политического процесса к мирному урегулированию ситуации в стране.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
21 из 23

Власти также отметили, что работают в особом режиме.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
22 из 23

Провозглашенный оппозицией мэром Бишкека Жоошбек Коеналиев заявил, что все сотрудники мэрии продолжат работать, как и прежде.

© REUTERS / Vladimir Pirogov
23 из 23

"Все вице-мэры, начальники управлений должны работать в обычном режиме", — отметил он.

© REUTERS / Vladimir Pirogov
 
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