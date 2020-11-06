https://ria.ru/20201106/bishkek-1583308876.html

В Бишкеке вокруг здания парламента демонтируют ограждения

В Бишкеке вокруг здания парламента демонтируют ограждения

Демонтаж забора вокруг здания парламента Киргизии начался в Бишкеке, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T09:06

2020-11-06T09:06

2020-11-06T09:25

протесты в бишкеке

аскар акаев

бишкек

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 6 ноя - РИА Новости. Демонтаж забора вокруг здания парламента Киргизии начался в Бишкеке, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.Демонтируют ограждение сотрудники мэрии Бишкека, как заявил журналистам и.о. главы муниципалитета Балбак Тулобаев, снятые секции забора будут временно размещены на хранение на одной из баз мэрии. Планируется ли дальнейшее их использование, по словам и.о. мэра, пока неизвестно."Демонтаж ограждения может занять несколько дней. Потом люди беспрепятственно смогут подходить к зданию и гулять вокруг. Мы оставим только две секции забора, на которых размещены памятные таблички с именами жертв революции 7 апреля", - рассказал Тулобаев.Снос забора был первым указом нового спикера парламента страны Таланта Мамытова, утвержденного 4 ноября."Никаких препятствий для народа быть не должно. Этот забор не спасал и не спасет власть. Если не будет препятствий, то мы будем ближе к народу и не будет разногласий", - заявил Мамытов журналистам вскоре после утверждения парламентом его кандидатуры.Забор вокруг "Белого дома", в котором в настоящее время находится парламент Киргизии, был установлен в 1997 году во время президентства Аскара Акаева. Его не раз повреждали в ходе массовых беспорядков и революций, но впоследствии восстанавливали.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Киргизии сносят забор вокруг здания парламента В Киргизии после окончания массовых беспорядков начали сносить забор вокруг здания парламента. Это было первым указом нового спикера Таланта Мамытова, утвержденного 4 ноября. 2020-11-06T09:06 true PT0M41S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аскар акаев, бишкек, киргизия, в мире