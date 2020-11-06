https://ria.ru/20201106/biden-1583299559.html

Эксперт рассказал о перспективах "зеленого" плана Байдена

Эксперт рассказал о перспективах "зеленого" плана Байдена

"Зеленый" план кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена может отойти на второй план после выборов, поскольку американская промышленность РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T06:09

2020-11-06T06:09

2020-11-06T06:09

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

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сша

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. "Зеленый" план кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена может отойти на второй план после выборов, поскольку американская промышленность ориентируется, прежде всего, на экономические показатели, а не экологию, заявил РИА Новости, член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.США 4 ноября вышли из Парижского соглашения по климату. Байден пообещал вернуть Соединенные Штаты к выполнению договоренностей, если победит своего соперника Дональда Трампа. Сделать он это сможет только после инаугурации 20 января. Возвращение к Парижским соглашениям – не единственный пункт амбициозного плана Байдена стоимостью почти 2 триллиона долларов по борьбе с изменениями климата. Он также намерен развивать "зеленые" технологии и избавить энергетический сектор США от большей части вредных выбросов к 2035 году.Например, указывает эксперт, США выступают за развитие производства электромобилей, поскольку занимают на этом рынке лидерские позиции. "При этом Штаты активно развивали неэкологичную сланцевую добычу нефти и газа, поскольку она была крайне важна для американской экономики. Сейчас сланцевые производства сворачиваются из-за кризиса, если же новая президентская администрация будет дополнительно давить на отрасль, то это точно не принесет ей политических очков", - полагает он."С учетом того, что США очень большая страна и крупнейшая мировая экономика, 2 триллиона долларов инвестиций в зеленую энергетику за четыре года не выглядят фантастической суммой. Процесс технологического развития предприятий в рамках концепции устойчивого развития уже давно набирает обороты и идет своим чередом, дополнительные решения со стороны властей могут его ускорить, но лишь в определенной мере", - заключил Микаелян.

https://ria.ru/20201105/bayden-1583236100.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, москва, сша, в мире