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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/biden-1583299559.html
Эксперт рассказал о перспективах "зеленого" плана Байдена
Эксперт рассказал о перспективах "зеленого" плана Байдена
"Зеленый" план кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена может отойти на второй план после выборов, поскольку американская промышленность РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T06:09
2020-11-06T06:09
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. "Зеленый" план кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена может отойти на второй план после выборов, поскольку американская промышленность ориентируется, прежде всего, на экономические показатели, а не экологию, заявил РИА Новости, член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.США 4 ноября вышли из Парижского соглашения по климату. Байден пообещал вернуть Соединенные Штаты к выполнению договоренностей, если победит своего соперника Дональда Трампа. Сделать он это сможет только после инаугурации 20 января. Возвращение к Парижским соглашениям – не единственный пункт амбициозного плана Байдена стоимостью почти 2 триллиона долларов по борьбе с изменениями климата. Он также намерен развивать "зеленые" технологии и избавить энергетический сектор США от большей части вредных выбросов к 2035 году.Например, указывает эксперт, США выступают за развитие производства электромобилей, поскольку занимают на этом рынке лидерские позиции. "При этом Штаты активно развивали неэкологичную сланцевую добычу нефти и газа, поскольку она была крайне важна для американской экономики. Сейчас сланцевые производства сворачиваются из-за кризиса, если же новая президентская администрация будет дополнительно давить на отрасль, то это точно не принесет ей политических очков", - полагает он."С учетом того, что США очень большая страна и крупнейшая мировая экономика, 2 триллиона долларов инвестиций в зеленую энергетику за четыре года не выглядят фантастической суммой. Процесс технологического развития предприятий в рамках концепции устойчивого развития уже давно набирает обороты и идет своим чередом, дополнительные решения со стороны властей могут его ускорить, но лишь в определенной мере", - заключил Микаелян.
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дональд трамп, джо байден, москва, сша, в мире

Эксперт рассказал о перспективах "зеленого" плана Байдена

06:09 06.11.2020
 
© REUTERS / Hannah McKayСторонница кандидата в президенты США Джо Байдена у Белого дома в Вашингтоне
Сторонница кандидата в президенты США Джо Байдена у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Hannah McKay
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. "Зеленый" план кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена может отойти на второй план после выборов, поскольку американская промышленность ориентируется, прежде всего, на экономические показатели, а не экологию, заявил РИА Новости, член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 18:00Выборы президента США — 2020
Эксперт рассказал, как изменится внешняя политика США при победе Байдена
США 4 ноября вышли из Парижского соглашения по климату. Байден пообещал вернуть Соединенные Штаты к выполнению договоренностей, если победит своего соперника Дональда Трампа. Сделать он это сможет только после инаугурации 20 января. Возвращение к Парижским соглашениям – не единственный пункт амбициозного плана Байдена стоимостью почти 2 триллиона долларов по борьбе с изменениями климата. Он также намерен развивать "зеленые" технологии и избавить энергетический сектор США от большей части вредных выбросов к 2035 году.
"На словах США всегда выступали за экологичные технологии, однако на деле американская промышленность, в первую очередь, ориентируется на экономические показатели, отодвигая экологическую повестку на второй план", - комментирует Микаелян.
Например, указывает эксперт, США выступают за развитие производства электромобилей, поскольку занимают на этом рынке лидерские позиции. "При этом Штаты активно развивали неэкологичную сланцевую добычу нефти и газа, поскольку она была крайне важна для американской экономики. Сейчас сланцевые производства сворачиваются из-за кризиса, если же новая президентская администрация будет дополнительно давить на отрасль, то это точно не принесет ей политических очков", - полагает он.
"С учетом того, что США очень большая страна и крупнейшая мировая экономика, 2 триллиона долларов инвестиций в зеленую энергетику за четыре года не выглядят фантастической суммой. Процесс технологического развития предприятий в рамках концепции устойчивого развития уже давно набирает обороты и идет своим чередом, дополнительные решения со стороны властей могут его ускорить, но лишь в определенной мере", - заключил Микаелян.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденМоскваСШАВ мире
 
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