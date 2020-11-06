В Белоруссии завели дело на четырех работников металлургического завода
19:24 06.11.2020 (обновлено: 19:25 06.11.2020)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции "Дзяды" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Четверо работников Белорусского металлургического завода (БМЗ) стали фигурантами уголовного дела из-за организации беспорядков на территории предприятия, заявила в пятницу официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области республики Мария Кривоногова.
"Следственным управлением УСК по Гомельской области 2 ноября 2020 года возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси в отношении четверых работников ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК", - говорится в сообщении Кривоноговой на сайте СК.
По данным следствия, 17 августа на территории предприятия группа "агрессивно настроенных граждан из числа работников предприятия и иных лиц" остановила движение технологического транспорта, осуществлявшего доставку сырья в сталеплавильные цеха, что привело к нарушению работы завода и причинению ущерба.
Информация о чрезвычайном происшествии поступила в управление СК по Гомельской области. Следователи сразу приступили к установлению обстоятельств произошедшего, сообщила Кривоногова. Она указала, что полученные следователями данные помогли установить организаторы и активные участники несанкционированного мероприятия, в действиях которых усматриваются признаки состава преступления. Сейчас ведется следствие с участием подозреваемых, окончательная правовая оценка их действиям будет дана по результатам расследования, говорится в сообщении.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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