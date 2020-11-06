https://ria.ru/20201106/belorussiya-1583446207.html

В Белоруссии завели дело на четырех работников металлургического завода

В Белоруссии завели дело на четырех работников металлургического завода

Четверо работников Белорусского металлургического завода (БМЗ) стали фигурантами уголовного дела из-за организации беспорядков на территории предприятия,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T19:24

2020-11-06T19:24

2020-11-06T19:25

протесты в белоруссии

гомельская область

белоруссия

в мире

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МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Четверо работников Белорусского металлургического завода (БМЗ) стали фигурантами уголовного дела из-за организации беспорядков на территории предприятия, заявила в пятницу официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области республики Мария Кривоногова."Следственным управлением УСК по Гомельской области 2 ноября 2020 года возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси в отношении четверых работников ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК", - говорится в сообщении Кривоноговой на сайте СК.По данным следствия, 17 августа на территории предприятия группа "агрессивно настроенных граждан из числа работников предприятия и иных лиц" остановила движение технологического транспорта, осуществлявшего доставку сырья в сталеплавильные цеха, что привело к нарушению работы завода и причинению ущерба.Информация о чрезвычайном происшествии поступила в управление СК по Гомельской области. Следователи сразу приступили к установлению обстоятельств произошедшего, сообщила Кривоногова. Она указала, что полученные следователями данные помогли установить организаторы и активные участники несанкционированного мероприятия, в действиях которых усматриваются признаки состава преступления. Сейчас ведется следствие с участием подозреваемых, окончательная правовая оценка их действиям будет дана по результатам расследования, говорится в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201104/belorussiya-1583064754.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гомельская область, белоруссия, в мире