https://ria.ru/20201106/belorussiya-1583332379.html

Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна вторая АЭС

Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна вторая АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нужно построить вторую АЭС, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:23

2020-11-06T11:23

2020-11-06T15:38

белорусская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

гродненская область

атомстройэкспорт

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 6 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нужно построить вторую АЭС, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа.В Белоруссии есть одна атомная электростанция — БелАЭС. Официальная церемония, посвященная началу работы ее первого энергоблока, назначена на 7 ноября.БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.Строительство первого блока БелАЭС началось 8 ноября 2013 года. В октябре нынешнего года состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй — в мае 2022 года.Цена на российский газ в 2020 году для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусская сторона настаивает на ее снижении. Ранее в ноябре премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск рассчитывает в ближайшее время выйти на формирование стоимости природного газа из России на 2021 год и надеется, что она будет "привлекательной".Что касается поставок нефти, Головченко отмечал, что республика в 2021 году закупит основной ее объем в Российской Федерации с поставками трубопроводным транспортом. В настоящее время Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ, однако основной объем покупает в России. Так, в концерне "Белнефтехим" сообщали, что НПЗ республики в ноябре планируют получить из Российской Федерации 1,65 миллиона тонн нефти, в том числе 1,57 миллиона тонн будут поставлены трубопроводным транспортом.

https://ria.ru/20201101/latviya-1582536020.html

гродненская область

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", гродненская область, атомстройэкспорт, александр лукашенко, белоруссия, в мире