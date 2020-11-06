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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201106/belorussiya-1583323362.html
СВР передала Минску данные о планах Запада по дестабилизации в стране
СВР передала Минску данные о планах Запада по дестабилизации в стране
Служба внешней разведки России передала белорусским коллегам сведения о планах Запада по дестабилизации обстановки в Белоруссии, а также предоставила свои... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T10:44
2020-11-06T12:54
протесты в белоруссии
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дмитрий киселев
сергей нарышкин
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки России передала белорусским коллегам сведения о планах Запада по дестабилизации обстановки в Белоруссии, а также предоставила свои оценки ситуации, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Всем этим директор СВР, по его словам, "с коллегами уже поделился"."Мы, безусловно, с беспокойством относимся к тем событиям, которые происходят в Белоруссии, мы стараемся подсказать нашим коллегам, как я уже говорил, то, что думают, что делают западные оппоненты, и рассчитываем, что этот опыт будет полезен", - отметил Нарышкин.Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина &gt;&gt;Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/belorussiya-1583118028.html
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий киселев, сергей нарышкин, белоруссия, в мире

СВР передала Минску данные о планах Запада по дестабилизации в стране

10:44 06.11.2020 (обновлено: 12:54 06.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки России передала белорусским коллегам сведения о планах Запада по дестабилизации обстановки в Белоруссии, а также предоставила свои оценки ситуации, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
"Мы даем взгляд из так называемого западного угла - как западная сторона смотрит на эти процессы, анализирует, оценивает, какие меры предпринимает для того, чтоб расшатать ситуацию внутри Белоруссии, и свои оценки предоставляем, в том числе, своим белорусским коллегам", - сказал Нарышкин.
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"Очень заметно". В Белоруссии отметили стабилизацию ситуации с протестами
Всем этим директор СВР, по его словам, "с коллегами уже поделился".
"Мы, безусловно, с беспокойством относимся к тем событиям, которые происходят в Белоруссии, мы стараемся подсказать нашим коллегам, как я уже говорил, то, что думают, что делают западные оппоненты, и рассчитываем, что этот опыт будет полезен", - отметил Нарышкин.
Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>
Сергей Нарышкин о Навальном, белорусских протестах и коронавирусе - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
12:47Инфографика
Сергей Нарышкин о Навальном, белорусских протестах и коронавирусе
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Протесты в БелоруссииСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Дмитрий КиселевСергей НарышкинБелоруссияВ мире
 
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