https://ria.ru/20201106/belorussiya-1583323362.html

СВР передала Минску данные о планах Запада по дестабилизации в стране

СВР передала Минску данные о планах Запада по дестабилизации в стране

Служба внешней разведки России передала белорусским коллегам сведения о планах Запада по дестабилизации обстановки в Белоруссии, а также предоставила свои... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T10:44

2020-11-06T10:44

2020-11-06T12:54

протесты в белоруссии

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

дмитрий киселев

сергей нарышкин

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки России передала белорусским коллегам сведения о планах Запада по дестабилизации обстановки в Белоруссии, а также предоставила свои оценки ситуации, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Всем этим директор СВР, по его словам, "с коллегами уже поделился"."Мы, безусловно, с беспокойством относимся к тем событиям, которые происходят в Белоруссии, мы стараемся подсказать нашим коллегам, как я уже говорил, то, что думают, что делают западные оппоненты, и рассчитываем, что этот опыт будет полезен", - отметил Нарышкин.Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/belorussiya-1583118028.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий киселев, сергей нарышкин, белоруссия, в мире