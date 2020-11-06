https://ria.ru/20201106/aliev-1583292544.html

Алиев отверг возможность переговоров с Пашиняном

Алиев отверг возможность переговоров с Пашиняном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сейчас не готов сесть за стол переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T02:42

2020-11-06T02:42

2020-11-06T04:54

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сейчас не готов сесть за стол переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.По словам президента Азербайджана, армянский премьер после прихода к власти говорил о готовности к работе по решению карабахского конфликта, но затем, как утверждает Алиев, "сделал все возможное для нарушения переговорного процесса" своими заявлениям. В качестве примера глава Азербайджана привел предложение Пашиняна включить в переговоры представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, контролирующей спорные территории."Поэтому в настоящее время я не вижу смысла во встрече с ним", — подчеркнул Алиев.Кроме того, президент Азербайджана сообщил, что считает правильным форматом переговоры на уровне министров иностранных дел двух стран.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий.Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры.Ереван и Баку неоднократно при международном посредничестве договаривались о начале действия режима прекращения огня, но боевые действия продолжаются до сих пор.Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.Полный текст интервью читайте на сайте Sputnik Азербайджан >>

https://ria.ru/20201031/pashinyan-1582464471.html

https://ria.ru/20201105/tri-1583266191.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире