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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201106/aliev-1583292544.html
Алиев отверг возможность переговоров с Пашиняном
Алиев отверг возможность переговоров с Пашиняном
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сейчас не готов сесть за стол переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T02:42
2020-11-06T04:54
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сейчас не готов сесть за стол переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.По словам президента Азербайджана, армянский премьер после прихода к власти говорил о готовности к работе по решению карабахского конфликта, но затем, как утверждает Алиев, "сделал все возможное для нарушения переговорного процесса" своими заявлениям. В качестве примера глава Азербайджана привел предложение Пашиняна включить в переговоры представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, контролирующей спорные территории."Поэтому в настоящее время я не вижу смысла во встрече с ним", — подчеркнул Алиев.Кроме того, президент Азербайджана сообщил, что считает правильным форматом переговоры на уровне министров иностранных дел двух стран.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий.Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры.Ереван и Баку неоднократно при международном посредничестве договаривались о начале действия режима прекращения огня, но боевые действия продолжаются до сих пор.Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.Полный текст интервью читайте на сайте Sputnik Азербайджан &gt;&gt;
https://ria.ru/20201031/pashinyan-1582464471.html
https://ria.ru/20201105/tri-1583266191.html
нагорно-карабахская республика
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никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Алиев отверг возможность переговоров с Пашиняном

02:42 06.11.2020 (обновлено: 04:54 06.11.2020)
 
© REUTERS / Official web-site of President of Azerbaijan/HandoutПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Official web-site of President of Azerbaijan/Handout
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сейчас не готов сесть за стол переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Нет, это (переговоры с Пашиняном. — Прим. ред.) абсолютно бессмысленно. В последние два года у меня были многочисленные встречи с ним, однако все они оказались бесполезными и бессмысленными, за исключением первых встреч", — сказал Алиев в интервью агентству EFE, которое опубликовано на официальном сайте главы государства.

По словам президента Азербайджана, армянский премьер после прихода к власти говорил о готовности к работе по решению карабахского конфликта, но затем, как утверждает Алиев, "сделал все возможное для нарушения переговорного процесса" своими заявлениям. В качестве примера глава Азербайджана привел предложение Пашиняна включить в переговоры представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, контролирующей спорные территории.
"Поэтому в настоящее время я не вижу смысла во встрече с ним", — подчеркнул Алиев.
Кроме того, президент Азербайджана сообщил, что считает правильным форматом переговоры на уровне министров иностранных дел двух стран.
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Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры.
Ереван и Баку неоднократно при международном посредничестве договаривались о начале действия режима прекращения огня, но боевые действия продолжаются до сих пор.
Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.
Полный текст интервью читайте на сайте Sputnik Азербайджан >>
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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