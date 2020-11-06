Алиев отверг возможность переговоров с Пашиняном
02:42 06.11.2020 (обновлено: 04:54 06.11.2020)
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сейчас не готов сесть за стол переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
"Нет, это (переговоры с Пашиняном. — Прим. ред.) абсолютно бессмысленно. В последние два года у меня были многочисленные встречи с ним, однако все они оказались бесполезными и бессмысленными, за исключением первых встреч", — сказал Алиев в интервью агентству EFE, которое опубликовано на официальном сайте главы государства.
По словам президента Азербайджана, армянский премьер после прихода к власти говорил о готовности к работе по решению карабахского конфликта, но затем, как утверждает Алиев, "сделал все возможное для нарушения переговорного процесса" своими заявлениям. В качестве примера глава Азербайджана привел предложение Пашиняна включить в переговоры представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, контролирующей спорные территории.
"Поэтому в настоящее время я не вижу смысла во встрече с ним", — подчеркнул Алиев.
Кроме того, президент Азербайджана сообщил, что считает правильным форматом переговоры на уровне министров иностранных дел двух стран.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий.
Ереван и Баку неоднократно при международном посредничестве договаривались о начале действия режима прекращения огня, но боевые действия продолжаются до сих пор.
Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.
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