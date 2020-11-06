Милиция сообщила о задержании 11 человек на акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Одиннадцать человек доставлены в территориальное отделение минской милиции из-за несанкционированной акции протеста, которая должна была пройти днем в белорусской столице, заявила РИА Новости в пятницу официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
"Одиннадцать человек доставлены для разбирательства в территориальное РУВД", - сказала собеседница.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что сотрудники белорусского ОМОН задержали около десяти участниц протестного "женского марша" в центре Минска. К началу несанкционированного мероприятия в сквере в центре Минска сгруппировались около десятка его участниц, которые простояли там около 10 минут. К месту проведения акции подъехали милицейские микроавтобусы и забрали всех стоящих группой женщин, после чего уехали.
При этом белорусский интернет-портал Onliner заявил в своем telegram-канале, что среди задержанных на "женской акции" оказалась и его журналистка Евгения Штейн.
Ранее оппозиция призвала провести в пятницу в Минске женскую протестную акцию в поддержку 73-летней белорусской оппозиционной активистки Нины Багинской. В четверг вечером в минской милиции РИА Новости сообщили, что в квартире Багинской прошел обыск с санкции прокурора. Багинская известна тем, что в течение многих лет регулярно выходит на акции оппозиции, держа большой, самостоятельно сшитый бело-красно-белый флаг.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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