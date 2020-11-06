https://ria.ru/20201106/aktsiya-1583371643.html

Милиция сообщила о задержании 11 человек на акции протеста в Минске

Милиция сообщила о задержании 11 человек на акции протеста в Минске

Одиннадцать человек доставлены в территориальное отделение минской милиции из-за несанкционированной акции протеста, которая должна была пройти днем в... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:27

2020-11-06T14:27

2020-11-06T14:27

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Одиннадцать человек доставлены в территориальное отделение минской милиции из-за несанкционированной акции протеста, которая должна была пройти днем в белорусской столице, заявила РИА Новости в пятницу официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич."Одиннадцать человек доставлены для разбирательства в территориальное РУВД", - сказала собеседница.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что сотрудники белорусского ОМОН задержали около десяти участниц протестного "женского марша" в центре Минска. К началу несанкционированного мероприятия в сквере в центре Минска сгруппировались около десятка его участниц, которые простояли там около 10 минут. К месту проведения акции подъехали милицейские микроавтобусы и забрали всех стоящих группой женщин, после чего уехали.При этом белорусский интернет-портал Onliner заявил в своем telegram-канале, что среди задержанных на "женской акции" оказалась и его журналистка Евгения Штейн.Ранее оппозиция призвала провести в пятницу в Минске женскую протестную акцию в поддержку 73-летней белорусской оппозиционной активистки Нины Багинской. В четверг вечером в минской милиции РИА Новости сообщили, что в квартире Багинской прошел обыск с санкции прокурора. Багинская известна тем, что в течение многих лет регулярно выходит на акции оппозиции, держа большой, самостоятельно сшитый бело-красно-белый флаг.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201106/belorussiya-1583323362.html

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире