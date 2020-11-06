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Посол опроверг сообщения о попытке изнасилования россиянки в Абхазии
Посол опроверг сообщения о попытке изнасилования россиянки в Абхазии
Посол России в Абхазии Алексей Двинянин заявил на брифинге в пятницу, что никакой попытки изнасилования врача из РФ не было. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T10:05
2020-11-06T10:05
алексей двинянин
гудаутский район
абхазия
в мире
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СУХУМ, 6 ноя – РИА Новости. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин заявил на брифинге в пятницу, что никакой попытки изнасилования врача из РФ не было."Официально заявляю, что никакой попытки изнасилования или тем более самого факта изнасилования в отношении российских врачей, прибывших на помощь к абхазским пациентам, инфицированным коронавирусом и находящихся на лечении в больнице города Гудаута, не имело места", - заявил Двинянин.По его словам, это подтверждают сотрудники посольства РФ в Абхазии, сотрудники и руководство администрации президента, посетившие Гудаутский госпиталь.Информация о том, что заместитель главы Гудаутского района Тимур Возба попытался изнасиловать россиянку, появилась в одном из абхазских телеграмм-каналов вечером 4 ноября. Позже в WhatsApp распространилась информация, что возможная пострадавшая является доктором Уральского ГМУ, которая в составе бригады врачей приехала для работы в Гудаутском ковидном госпитале. В четверг посольство России в Абхазии сообщило РИА Новости о том, что проверяет эту информацию.Ранее координационный союз организаций русских соотечественников Абхазии, объединяющий 19 общественных организаций республики, потребовал от абхазских властей разобраться в ситуации с попыткой изнасилования врача, которая прибыла из РФ для лечения инфицированных коронавирусом в Гудаутском госпитале.
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гудаутский район
абхазия
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алексей двинянин, гудаутский район, абхазия, в мире

Посол опроверг сообщения о попытке изнасилования россиянки в Абхазии

10:05 06.11.2020
 
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Читать ria.ru в
СУХУМ, 6 ноя – РИА Новости. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин заявил на брифинге в пятницу, что никакой попытки изнасилования врача из РФ не было.
"Официально заявляю, что никакой попытки изнасилования или тем более самого факта изнасилования в отношении российских врачей, прибывших на помощь к абхазским пациентам, инфицированным коронавирусом и находящихся на лечении в больнице города Гудаута, не имело места", - заявил Двинянин.
По его словам, это подтверждают сотрудники посольства РФ в Абхазии, сотрудники и руководство администрации президента, посетившие Гудаутский госпиталь.
Информация о том, что заместитель главы Гудаутского района Тимур Возба попытался изнасиловать россиянку, появилась в одном из абхазских телеграмм-каналов вечером 4 ноября. Позже в WhatsApp распространилась информация, что возможная пострадавшая является доктором Уральского ГМУ, которая в составе бригады врачей приехала для работы в Гудаутском ковидном госпитале. В четверг посольство России в Абхазии сообщило РИА Новости о том, что проверяет эту информацию.
Ранее координационный союз организаций русских соотечественников Абхазии, объединяющий 19 общественных организаций республики, потребовал от абхазских властей разобраться в ситуации с попыткой изнасилования врача, которая прибыла из РФ для лечения инфицированных коронавирусом в Гудаутском госпитале.
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