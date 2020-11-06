https://ria.ru/20201106/abkhaziya-1583316328.html

Посол опроверг сообщения о попытке изнасилования россиянки в Абхазии

Посол опроверг сообщения о попытке изнасилования россиянки в Абхазии

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин заявил на брифинге в пятницу, что никакой попытки изнасилования врача из РФ не было. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T10:05

2020-11-06T10:05

2020-11-06T10:05

алексей двинянин

гудаутский район

абхазия

в мире

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СУХУМ, 6 ноя – РИА Новости. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин заявил на брифинге в пятницу, что никакой попытки изнасилования врача из РФ не было."Официально заявляю, что никакой попытки изнасилования или тем более самого факта изнасилования в отношении российских врачей, прибывших на помощь к абхазским пациентам, инфицированным коронавирусом и находящихся на лечении в больнице города Гудаута, не имело места", - заявил Двинянин.По его словам, это подтверждают сотрудники посольства РФ в Абхазии, сотрудники и руководство администрации президента, посетившие Гудаутский госпиталь.Информация о том, что заместитель главы Гудаутского района Тимур Возба попытался изнасиловать россиянку, появилась в одном из абхазских телеграмм-каналов вечером 4 ноября. Позже в WhatsApp распространилась информация, что возможная пострадавшая является доктором Уральского ГМУ, которая в составе бригады врачей приехала для работы в Гудаутском ковидном госпитале. В четверг посольство России в Абхазии сообщило РИА Новости о том, что проверяет эту информацию.Ранее координационный союз организаций русских соотечественников Абхазии, объединяющий 19 общественных организаций республики, потребовал от абхазских властей разобраться в ситуации с попыткой изнасилования врача, которая прибыла из РФ для лечения инфицированных коронавирусом в Гудаутском госпитале.

https://ria.ru/20190223/1551282107.html

гудаутский район

абхазия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей двинянин, гудаутский район, абхазия, в мире