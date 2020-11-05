https://ria.ru/20201105/zhirinovskiy-1583180892.html
В Латвии оштрафовали радио на восемь тысяч евро за интервью с Жириновским
В Латвии оштрафовали радио на восемь тысяч евро за интервью с Жириновским
Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии принял решение оштрафовать радио "Балтком" на 8 тысяч евро из-за интервью с лидером российской партии ЛДПР РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:47
2020-11-05T14:47
2020-11-05T14:47
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии принял решение оштрафовать радио "Балтком" на 8 тысяч евро из-за интервью с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским в июле этого года, передает Sputnik Латвия."Как сообщили bb.lv в Национальном совете по электронным СМИ (НСЭСМИ), радио "Балтком" оштрафовано на 8 тысяч евро. Штраф наложен в связи с интервью с российским политиком Владимиром Жириновским, который отвечал на вопросы радиопрограммы "Абонент доступен" 8 июля этого года", - говорится в сообщении.Отмечается, что НСЭСМИ не приводит конкретных цитат политика, которые стали поводом для наказания. Глава НСЭСМИ Ивар Аболиньш отметил: "Наша задача – заботиться о безопасности информационного пространства Латвии"."В совете также сообщили, что электронное СМИ отвечает за выбор гостя передачи, должно обеспечить многообразие мнений, а в задачу журналиста входит реагировать на антигосударственные заявления гостя", - добавляет портал.Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия >>
https://ria.ru/20200204/1564240073.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир жириновский, латвия, в мире