https://ria.ru/20201105/zhirinovskiy-1583180892.html

В Латвии оштрафовали радио на восемь тысяч евро за интервью с Жириновским

В Латвии оштрафовали радио на восемь тысяч евро за интервью с Жириновским

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии принял решение оштрафовать радио "Балтком" на 8 тысяч евро из-за интервью с лидером российской партии ЛДПР РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:47

2020-11-05T14:47

2020-11-05T14:47

владимир жириновский

латвия

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии принял решение оштрафовать радио "Балтком" на 8 тысяч евро из-за интервью с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским в июле этого года, передает Sputnik Латвия."Как сообщили bb.lv в Национальном совете по электронным СМИ (НСЭСМИ), радио "Балтком" оштрафовано на 8 тысяч евро. Штраф наложен в связи с интервью с российским политиком Владимиром Жириновским, который отвечал на вопросы радиопрограммы "Абонент доступен" 8 июля этого года", - говорится в сообщении.Отмечается, что НСЭСМИ не приводит конкретных цитат политика, которые стали поводом для наказания. Глава НСЭСМИ Ивар Аболиньш отметил: "Наша задача – заботиться о безопасности информационного пространства Латвии"."В совете также сообщили, что электронное СМИ отвечает за выбор гостя передачи, должно обеспечить многообразие мнений, а в задачу журналиста входит реагировать на антигосударственные заявления гостя", - добавляет портал.Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия >>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир жириновский, латвия, в мире