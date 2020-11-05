https://ria.ru/20201105/zhertvy-1583280742.html

ГА ООН приняла резолюцию России о днях памяти жертв Второй мировой

ГА ООН приняла резолюцию России о днях памяти жертв Второй мировой

Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла внесенную Россией резолюцию об уважении памяти жертв Второй мировой войны, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T23:23

2020-11-05T23:23

2020-11-06T00:02

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ООН, 5 ноя — РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла внесенную Россией резолюцию об уважении памяти жертв Второй мировой войны, сообщил корреспондент РИА Новости.В документе сказано, что ГА ООН ссылается на свою же резолюцию 2004 года, провозглашающую 8 и 9 мая Днями памяти и примирения.В принятой в четверг резолюции Генассамблея "предлагает всем государствам — членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам соответствующим образом отмечать эти дни как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны".

https://ria.ru/20200906/putin-1576840382.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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