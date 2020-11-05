https://ria.ru/20201105/zakupka-1583283006.html

Перечислены способы сэкономить при покупке продуктов

Перечислены способы сэкономить при покупке продуктов

Британский шеф-повар и автор нескольких книг по кулинарии Мигель Барклай в разговоре с Mirror рассказал, какие ошибки в продуктовых магазинах мешают людям... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T23:46

2020-11-05T23:46

2020-11-05T23:48

великобритания

общество

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Британский шеф-повар и автор нескольких книг по кулинарии Мигель Барклай в разговоре с Mirror рассказал, какие ошибки в продуктовых магазинах мешают людям экономить.По его словам, самостоятельная готовка помогает сохранить деньги и питаться более здоровой пищей.При этом продукты, которые прошли хотя бы самую простую обработку, например, натертая морковь, уже значительно растут в цене. Также многие допускают ошибку, когда покупают редкие товарные позиции. Барклай отметил, что супермаркеты пытаются установить наиболее низкую цену на популярные продукты, чтобы привлечь клиентов дешевизной на фоне конкурентов.Еще одной ошибкой, по мнению шеф-повара, является закупка еды в мелких магазинах — в крупных супермаркетах цены, как правило, ниже. При этом он отметил, что при планировании поездки за продуктами следует учитывать расходы на транспорт.Также он посоветовал быть более креативными и при приготовлении, например, пасты с фаршем, заменять мясо грибами. По его словам, это положительно скажется и на бюджете, и на здоровье.

https://ria.ru/20201105/pitanie-1583161640.html

https://ria.ru/20201105/pitanie-1583160603.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, общество