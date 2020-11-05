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Перечислены способы сэкономить при покупке продуктов
Перечислены способы сэкономить при покупке продуктов
Британский шеф-повар и автор нескольких книг по кулинарии Мигель Барклай в разговоре с Mirror рассказал, какие ошибки в продуктовых магазинах мешают людям... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T23:46
2020-11-05T23:48
великобритания
общество
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Британский шеф-повар и автор нескольких книг по кулинарии Мигель Барклай в разговоре с Mirror рассказал, какие ошибки в продуктовых магазинах мешают людям экономить.По его словам, самостоятельная готовка помогает сохранить деньги и питаться более здоровой пищей.При этом продукты, которые прошли хотя бы самую простую обработку, например, натертая морковь, уже значительно растут в цене. Также многие допускают ошибку, когда покупают редкие товарные позиции. Барклай отметил, что супермаркеты пытаются установить наиболее низкую цену на популярные продукты, чтобы привлечь клиентов дешевизной на фоне конкурентов.Еще одной ошибкой, по мнению шеф-повара, является закупка еды в мелких магазинах — в крупных супермаркетах цены, как правило, ниже. При этом он отметил, что при планировании поездки за продуктами следует учитывать расходы на транспорт.Также он посоветовал быть более креативными и при приготовлении, например, пасты с фаршем, заменять мясо грибами. По его словам, это положительно скажется и на бюджете, и на здоровье.
https://ria.ru/20201105/pitanie-1583161640.html
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великобритания, общество

Перечислены способы сэкономить при покупке продуктов

23:46 05.11.2020 (обновлено: 23:48 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПокупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Британский шеф-повар и автор нескольких книг по кулинарии Мигель Барклай в разговоре с Mirror рассказал, какие ошибки в продуктовых магазинах мешают людям экономить.
По его словам, самостоятельная готовка помогает сохранить деньги и питаться более здоровой пищей.
Еда с высоким содержанием белка - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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Диетолог назвал три необходимых продукта для здорового питания
При этом продукты, которые прошли хотя бы самую простую обработку, например, натертая морковь, уже значительно растут в цене.
Также многие допускают ошибку, когда покупают редкие товарные позиции. Барклай отметил, что супермаркеты пытаются установить наиболее низкую цену на популярные продукты, чтобы привлечь клиентов дешевизной на фоне конкурентов.
Еще одной ошибкой, по мнению шеф-повара, является закупка еды в мелких магазинах — в крупных супермаркетах цены, как правило, ниже. При этом он отметил, что при планировании поездки за продуктами следует учитывать расходы на транспорт.
Также он посоветовал быть более креативными и при приготовлении, например, пасты с фаршем, заменять мясо грибами. По его словам, это положительно скажется и на бюджете, и на здоровье.
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