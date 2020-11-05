https://ria.ru/20201105/zaderzhanie-1583206027.html

В Минске задержали нескольких участников несанкционированной акции

В Минске задержали нескольких участников несанкционированной акции

Несколько человек задержаны и доставлены в территориальные отделения милиции за участие в несанкционированной акции оппозиции в четверг в Минске, сообщили РИА... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:27

2020-11-05T16:27

2020-11-05T16:27

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Несколько человек задержаны и доставлены в территориальные отделения милиции за участие в несанкционированной акции оппозиции в четверг в Минске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.В ведомстве также предупредили граждан о недопустимости нарушений законодательства о массовых мероприятиях и призвали не поддаваться на соответствующие призывы в Telegram-каналах, напомнив о предусмотренной законом ответственности за нарушения и противоправные действия.Днем в четверг возле Красного костела на площади Независимости в белорусской столице собрались около 70 человек с ограниченными возможностями для проведения марша против политики действующих властей. Они провели шествие по центру Минска. Акция завершилась "цепочкой солидарности" вдоль проспекта Независимости.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире