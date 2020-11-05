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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201105/zaderzhanie-1583206027.html
В Минске задержали нескольких участников несанкционированной акции
В Минске задержали нескольких участников несанкционированной акции
Несколько человек задержаны и доставлены в территориальные отделения милиции за участие в несанкционированной акции оппозиции в четверг в Минске, сообщили РИА... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:27
2020-11-05T16:27
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Несколько человек задержаны и доставлены в территориальные отделения милиции за участие в несанкционированной акции оппозиции в четверг в Минске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.В ведомстве также предупредили граждан о недопустимости нарушений законодательства о массовых мероприятиях и призвали не поддаваться на соответствующие призывы в Telegram-каналах, напомнив о предусмотренной законом ответственности за нарушения и противоправные действия.Днем в четверг возле Красного костела на площади Независимости в белорусской столице собрались около 70 человек с ограниченными возможностями для проведения марша против политики действующих властей. Они провели шествие по центру Минска. Акция завершилась "цепочкой солидарности" вдоль проспекта Независимости.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201105/invalidy-1583193606.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали нескольких участников несанкционированной акции

16:27 05.11.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции "Дзяды" ("Деды", "Предки") в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции Дзяды (Деды, Предки) в Минске - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Несколько человек задержаны и доставлены в территориальные отделения милиции за участие в несанкционированной акции оппозиции в четверг в Минске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.

"Несколько человек задержаны за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Они доставлены в территориальные отделения милиции", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве также предупредили граждан о недопустимости нарушений законодательства о массовых мероприятиях и призвали не поддаваться на соответствующие призывы в Telegram-каналах, напомнив о предусмотренной законом ответственности за нарушения и противоправные действия.
Днем в четверг возле Красного костела на площади Независимости в белорусской столице собрались около 70 человек с ограниченными возможностями для проведения марша против политики действующих властей. Они провели шествие по центру Минска. Акция завершилась "цепочкой солидарности" вдоль проспекта Независимости.
Акция протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
15:44Протесты в Белоруссии
В центре Минска началась акция протеста инвалидов
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 08:00
Белоруссия хоронит "цветную революцию"
 
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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