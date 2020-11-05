https://ria.ru/20201105/zaderzhanie-1583204905.html

СМИ: в Бельгии двух подростков задержали за принадлежность к ИГ*

СМИ: в Бельгии двух подростков задержали за принадлежность к ИГ*

Двое подростков 16 и 17 лет задержаны в бельгийском городе Эйпене за видео, где молодые люди объявили о присоединении к террористической организации "Исламское... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:23

2020-11-05T16:23

2020-11-05T16:23

теракт в вене

исламское государство

бельгия

австрия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Двое подростков 16 и 17 лет задержаны в бельгийском городе Эйпене за видео, где молодые люди объявили о присоединении к террористической организации "Исламское государство"*, сообщил сайт телеканала RTBF.Источники сообщили, что задержанные, возможно, планировали совершить нападение на сотрудников полиции Бельгии. Сообщается также, что задержание произошло в минувшую субботу до атаки, совершенной в столице Австрии. Подростки на время разбирательства помещены в спецучреждение по защите молодежи.Ранее координационный орган по анализу угроз Бельгии (Ocam) сообщил, что не стал повышать уровень террористической угрозы в Бельгии после вооруженных нападений в Австрии. Таким образом, на данный момент в Бельгии сохранен "средний уровень угрозы", который означает, что власти считают угрозу маловероятной.В то же время глава МВД Бельгии Аннели Верлинден отметила, что власти внимательно отслеживают ситуацию, в том числе сотрудничают с Австрией.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что он являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*. *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/vena-1583153105.html

бельгия

австрия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, исламское государство, бельгия, австрия, в мире