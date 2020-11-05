https://ria.ru/20201105/vybory-1583241414.html

Член СПЧ оценил прошедшую избирательную кампанию в США

Член СПЧ оценил прошедшую избирательную кампанию в США

Избирательную кампанию в США можно назвать одной из самых плохих с точки зрения организации процесса, что существенно снижает доверие к результатам выборов,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T18:26

2020-11-05T18:26

2020-11-05T18:26

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

игорь борисов

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Избирательную кампанию в США можно назвать одной из самых плохих с точки зрения организации процесса, что существенно снижает доверие к результатам выборов, заявил член СПЧ РФ Игорь Борисов."Прошедшие в стране выборы, текущая избирательная кампания, которая еще не завершилась, является одной из самых плохих с организационной точки зрения кампаний в США. Кто бы ни стал на … выборах президентом США, уровень его легитимности в глазах общественности будет минимальным, что фактически может парализовать его деятельность для принятия каких-то четких управленческих решений", - сказал Борисов в ходе круглого стола "Итоги выборов в США: уроки для избирательной системы" в МИА "Россия сегодня".По его мнению, в ходе этих выборов американские власти не выполнили взятые международные обязательства по соблюдению демократических стандартов, что привело к ущемлению и поражению в правах избирателей."Эти выборы не справедливые с позиции того, что зачастую, и как мы, наверное, будем свидетелями очередного де-факто: избиратели проголосуют за одного кандидата, а президентом станет другой", - считает эксперт.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.Президент Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, игорь борисов, джо байден, сша, в мире