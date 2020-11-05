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В ОБСЕ рассказали, когда будет готов итоговый доклад по выборам в США
В ОБСЕ рассказали, когда будет готов итоговый доклад по выборам в США
Миссия ОБСЕ подготовит финальный доклад по выборам в США позже, чем планировала, - приблизительно через восемь недель, заявили наблюдатели. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T01:37
2020-11-05T01:37
2020-11-05T01:37
выборы президента сша — 2020
обсе
бюро по демократическим институтам и правам человека
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Миссия ОБСЕ подготовит финальный доклад по выборам в США позже, чем планировала, - приблизительно через восемь недель, заявили наблюдатели.В Вашингтоне в среду представили предварительные выводы по итогам наблюдательной миссии ОБСЕ."Примерно через восемь недель после завершения избирательного процесса БДИПЧ опубликует исчерпывающий заключительный отчет, включая рекомендации по возможным улучшениям. ПА ОБСЕ представит свой отчет на следующем заседании постоянного комитета", - говорится в промежуточном докладе наблюдателей ОБСЕ.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, вашингтон (город), сша, в мире