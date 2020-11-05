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В ОБСЕ назвали выборы в США конкурентными

В ОБСЕ назвали выборы в США конкурентными

Наблюдатели ОБСЕ заявили, что выборы в США были конкурентными, хорошо организованными, но сопровождались напряженной риторикой. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T01:34

2020-11-05T01:34

2020-11-05T01:34

выборы президента сша — 2020

обсе

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ заявили, что выборы в США были конкурентными, хорошо организованными, но сопровождались напряженной риторикой."Всеобщие выборы 3 ноября были конкурентными и хорошо организованными, несмотря на правовые неопределенности и логистические проблемы. В условиях сильно поляризованной политической среды, агрессивная риторика кампании усиливала напряжение", - заявил глава краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Майкл Джордж Линк на пресс-конференции в Вашингтоне.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, вашингтон (город), сша, в мире