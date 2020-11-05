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В ОБСЕ назвали выборы в США конкурентными
В ОБСЕ назвали выборы в США конкурентными
Наблюдатели ОБСЕ заявили, что выборы в США были конкурентными, хорошо организованными, но сопровождались напряженной риторикой. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T01:34
2020-11-05T01:34
2020-11-05T01:34
выборы президента сша — 2020
обсе
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сша
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ заявили, что выборы в США были конкурентными, хорошо организованными, но сопровождались напряженной риторикой."Всеобщие выборы 3 ноября были конкурентными и хорошо организованными, несмотря на правовые неопределенности и логистические проблемы. В условиях сильно поляризованной политической среды, агрессивная риторика кампании усиливала напряжение", - заявил глава краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Майкл Джордж Линк на пресс-конференции в Вашингтоне.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, вашингтон (город), сша, в мире