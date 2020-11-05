https://ria.ru/20201105/vybory-1583091063.html

Fox News и NBC также прогнозируют победу Байдена в важном штате Мичиган

Fox News и NBC также прогнозируют победу Байдена в важном штате Мичиган

Fox News и NBC вслед за CNN также прогнозируют победу кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в важном штате Мичиган. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T00:59

2020-11-05T00:59

2020-11-05T01:01

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

мичиган

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583050955_0:174:2617:1646_1400x0_80_0_0_96cfd52a783662d969ce9749ffc7ee48.jpg

ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Fox News и NBC вслед за CNN также прогнозируют победу кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в важном штате Мичиган.Таким образом, бывший вице-президент получает еще 16 голосов выборщиков. Согласно прогнозу Fox News, Трамп набирает 214 голосов, в то время как его соперник – 264. Для победы необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

вашингтон (город)

сша

мичиган

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, мичиган, в мире