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Fox News и NBC также прогнозируют победу Байдена в важном штате Мичиган
Fox News и NBC также прогнозируют победу Байдена в важном штате Мичиган
Fox News и NBC вслед за CNN также прогнозируют победу кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в важном штате Мичиган. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T00:59
2020-11-05T00:59
2020-11-05T01:01
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
мичиган
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Fox News и NBC вслед за CNN также прогнозируют победу кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в важном штате Мичиган.Таким образом, бывший вице-президент получает еще 16 голосов выборщиков. Согласно прогнозу Fox News, Трамп набирает 214 голосов, в то время как его соперник – 264. Для победы необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
вашингтон (город)
сша
мичиган
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, мичиган, в мире