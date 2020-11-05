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Fox: Байдену остается выиграть в Неваде для победы на выборах
Fox: Байдену остается выиграть в Неваде для победы на выборах
Кандидату на пост президента США от демократов Джо Байдену остается выиграть Неваду для полной победы, свидетельствует прогноз Fox News. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T00:50
2020-11-05T00:50
2020-11-05T14:53
джо байден
вашингтон (город)
сша
выборы президента сша — 2020
невада
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Кандидату на пост президента США от демократов Джо Байдену остается выиграть Неваду для полной победы, свидетельствует прогноз Fox News.Канал вслед за CNN и NBC спрогнозировал победу Байдена в Мичигане (16 выборщиков), что дает ему 264 голоса выборщиков.В Неваде, где Байден лидирует, как раз шесть выборщиков, которые нужны Байдену для получения минимально необходимых 270 голосов выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, вашингтон (город), сша, невада, в мире