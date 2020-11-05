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Fox: Байдену остается выиграть в Неваде для победы на выборах

Fox: Байдену остается выиграть в Неваде для победы на выборах

Кандидату на пост президента США от демократов Джо Байдену остается выиграть Неваду для полной победы, свидетельствует прогноз Fox News. РИА Новости, 05.11.2020

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джо байден

вашингтон (город)

сша

выборы президента сша — 2020

невада

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Кандидату на пост президента США от демократов Джо Байдену остается выиграть Неваду для полной победы, свидетельствует прогноз Fox News.Канал вслед за CNN и NBC спрогнозировал победу Байдена в Мичигане (16 выборщиков), что дает ему 264 голоса выборщиков.В Неваде, где Байден лидирует, как раз шесть выборщиков, которые нужны Байдену для получения минимально необходимых 270 голосов выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

вашингтон (город)

сша

невада

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, вашингтон (город), сша, невада, в мире