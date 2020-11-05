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CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
Кандидат в президенты США Джо Байден побеждает в ключевом штате Мичиган, который дает 16 голосов выборщиков, такой прогноз дает CNN. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T00:24
2020-11-05T00:24
2020-11-05T00:30
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
выборы президента сша — 2020
мичиган
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден побеждает в ключевом штате Мичиган, который дает 16 голосов выборщиков, такой прогноз дает CNN.Таким образом, согласно данным телеканала, Байден получает 253 голоса, в то время как его соперник, действующий президент США Дональд Трамп – 213.Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
вашингтон (город)
мичиган
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), мичиган, сша, в мире