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CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган

CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган

Кандидат в президенты США Джо Байден побеждает в ключевом штате Мичиган, который дает 16 голосов выборщиков, такой прогноз дает CNN. РИА Новости, 05.11.2020

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дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

выборы президента сша — 2020

мичиган

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден побеждает в ключевом штате Мичиган, который дает 16 голосов выборщиков, такой прогноз дает CNN.Таким образом, согласно данным телеканала, Байден получает 253 голоса, в то время как его соперник, действующий президент США Дональд Трамп – 213.Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

вашингтон (город)

мичиган

сша

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), мичиган, сша, в мире