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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201105/vatikan-1583222339.html
Белоруссия и Ватикан заявили об активизации сотрудничества
Белоруссия и Ватикан заявили об активизации сотрудничества
Белоруссия и Ватикан обоюдно нацелены на активизацию сотрудничества, заявили в четверг в пресс-службе белорусского МИД по итогам встречи главы... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:10
2020-11-05T17:10
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
белоруссия
ватикан
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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Белоруссия и Ватикан обоюдно нацелены на активизацию сотрудничества, заявили в четверг в пресс-службе белорусского МИД по итогам встречи главы внешнеполитического ведомства республики Владимира Макея с апостольским нунцием Анте Йозичем."В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, сотрудничество Беларуси и Ватикана в рамках международных организаций. Подтверждено обоюдное стремление к активизации белорусско-ватиканского взаимодействия в целях укрепления позитивной динамики двустороннего сотрудничества и межконфессионального диалога", - говорится в сообщении пресс-службы.Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты у апостольского нунция Анте Йозича, заявил 3 ноября, что рассчитывает на консолидирующую и конструктивную роль католической церкви в белорусском обществе. До этого во время встречи с главой Белорусской православной церкви Лукашенко напомнил о ситуации с главой Римско-католической церкви в Белоруссии, заявив, что Тадеуш Кондрусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну". Он отметил, что не против возможного визита папы Римского в страну, но среди конфессий должно быть согласие по этой теме, в частности со стороны православной церкви, а саму тему визита не надо разыгрывать в политической игре.Кондрусевич является гражданином Белоруссии. Госпогранкомитет ранее сообщил, что белорусский паспорт Кондрусевича признан недействительным. В МВД заявили РИА Новости, что проверяют информацию о возможном наличии у иерарха иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования". До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране. В октябре Кондрусевич обсудил во время своего визита в Ватикан возвращение в Белоруссию, Святой Престол прилагает максимум усилий, чтобы помочь ему в этом, сообщил официальный сайт РКЦ в стране Catholic.by.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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белоруссия
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новости - религия и мировоззрение, белоруссия, ватикан

Белоруссия и Ватикан заявили об активизации сотрудничества

17:10 05.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Белоруссия и Ватикан обоюдно нацелены на активизацию сотрудничества, заявили в четверг в пресс-службе белорусского МИД по итогам встречи главы внешнеполитического ведомства республики Владимира Макея с апостольским нунцием Анте Йозичем.
"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, сотрудничество Беларуси и Ватикана в рамках международных организаций. Подтверждено обоюдное стремление к активизации белорусско-ватиканского взаимодействия в целях укрепления позитивной динамики двустороннего сотрудничества и межконфессионального диалога", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты у апостольского нунция Анте Йозича, заявил 3 ноября, что рассчитывает на консолидирующую и конструктивную роль католической церкви в белорусском обществе. До этого во время встречи с главой Белорусской православной церкви Лукашенко напомнил о ситуации с главой Римско-католической церкви в Белоруссии, заявив, что Тадеуш Кондрусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну". Он отметил, что не против возможного визита папы Римского в страну, но среди конфессий должно быть согласие по этой теме, в частности со стороны православной церкви, а саму тему визита не надо разыгрывать в политической игре.
Архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 11:09
В МВД Белоруссии проверят данные о гражданстве митрополита Кондрусевича
Кондрусевич является гражданином Белоруссии. Госпогранкомитет ранее сообщил, что белорусский паспорт Кондрусевича признан недействительным. В МВД заявили РИА Новости, что проверяют информацию о возможном наличии у иерарха иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования". До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране. В октябре Кондрусевич обсудил во время своего визита в Ватикан возвращение в Белоруссию, Святой Престол прилагает максимум усилий, чтобы помочь ему в этом, сообщил официальный сайт РКЦ в стране Catholic.by.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
 
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