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https://ria.ru/20201105/vaktsina-1583232237.html
В Индии назвали сроки разработки собственной вакцины от коронавируса
В Индии назвали сроки разработки собственной вакцины от коронавируса
Индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech сможет разработать вакцину от коронавируса COVAXIN к февралю следующего года, на несколько месяцев раньше... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:47
2020-11-05T17:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 ноя – РИА Новости. Индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech сможет разработать вакцину от коронавируса COVAXIN к февралю следующего года, на несколько месяцев раньше ожидаемого, сообщает издание Times of India.Bharat Biotech разработала COVAXIN совместно с индийским Советом по медицинским исследованиям (ICMR) и Национальным институтом вирусологии (NIV) и рассчитывала выпустить его во втором квартале 2021 года."Вакцина показала хорошую эффективность", - сказал старший научный сотрудник ICMR Раджни Кант.Испытания этой вакцины в Индии начались в июле этого года. Ожидается, что третья фаза испытаний, в которой примут участие более 25 тысяч человек, начнется в ноябре."Она показала безопасность и эффективность на первой и второй фазах испытаний, а также в исследованиях на животных - так что она безопасна, но вы не можете быть уверены на 100%, пока испытания третьей фазы не закончатся", - сказал Кант.В Индии пока проходят испытания трех вакцин от коронавируса - компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят вторую фазу испытаний разработанных ими вакцин Covaxin и ZycovD. Институт сыворотки Индии проводит в 17 медцентрах вторую фазу испытаний вакцины против коронавируса ChAdOx1, разработанной Оксфордским университетом, и готовится к проведению третьей. Ожидается, что в ней примут участие 1,6 тысячи человек. В разработке вакцины от COVID-19 Институт сыворотки Индии сотрудничает с пятью международными фармкомпаниями, в том числе с AstraZeneca и Novavax.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним официальным данным, общее число заболевших превысило 8,3 миллиона человек. При этом болезнь победили более 7,7 миллиона человек, лечение получают более 527 тысяч человек, и это число продолжает снижаться.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201031/vaktsina-1582439213.html
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578985280.html
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коронавирус covid-19, индия, в мире

В Индии назвали сроки разработки собственной вакцины от коронавируса

17:47 05.11.2020 (обновлено: 17:48 05.11.2020)
 
© AP Photo / Rajanish KakadeВрачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Rajanish Kakade
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 ноя – РИА Новости. Индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech сможет разработать вакцину от коронавируса COVAXIN к февралю следующего года, на несколько месяцев раньше ожидаемого, сообщает издание Times of India.
Bharat Biotech разработала COVAXIN совместно с индийским Советом по медицинским исследованиям (ICMR) и Национальным институтом вирусологии (NIV) и рассчитывала выпустить его во втором квартале 2021 года.
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"Вакцина показала хорошую эффективность", - сказал старший научный сотрудник ICMR Раджни Кант.
Испытания этой вакцины в Индии начались в июле этого года. Ожидается, что третья фаза испытаний, в которой примут участие более 25 тысяч человек, начнется в ноябре.
"Она показала безопасность и эффективность на первой и второй фазах испытаний, а также в исследованиях на животных - так что она безопасна, но вы не можете быть уверены на 100%, пока испытания третьей фазы не закончатся", - сказал Кант.
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В Индии пока проходят испытания трех вакцин от коронавируса - компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят вторую фазу испытаний разработанных ими вакцин Covaxin и ZycovD. Институт сыворотки Индии проводит в 17 медцентрах вторую фазу испытаний вакцины против коронавируса ChAdOx1, разработанной Оксфордским университетом, и готовится к проведению третьей. Ожидается, что в ней примут участие 1,6 тысячи человек. В разработке вакцины от COVID-19 Институт сыворотки Индии сотрудничает с пятью международными фармкомпаниями, в том числе с AstraZeneca и Novavax.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним официальным данным, общее число заболевших превысило 8,3 миллиона человек. При этом болезнь победили более 7,7 миллиона человек, лечение получают более 527 тысяч человек, и это число продолжает снижаться.
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