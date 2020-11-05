https://ria.ru/20201105/vaktsina-1583209970.html

Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным о российской вакцине

Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным о российской вакцине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил подготовить предложения по организации в стране выпуска российской вакцины от коронавируса, в том числе... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:36

2020-11-05T16:36

2020-11-05T16:39

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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил подготовить предложения по организации в стране выпуска российской вакцины от коронавируса, в том числе проанализировать, сколько будет стоить такой проект."Сядьте и подумайте, посмотрите на аналогичные производства и предложите. Вы лучше меня знаете, что это непростое производство и оно недешевое. Никто никому свое производство не отдает. Это президент России предложил на дружеских основаниях", - сказал Лукашенко своему помощнику Александру Косинцу. Слова президента приводит в четверг Sputnik Беларусь."Я вчера разговаривал с президентом России ... Он сам предложил: "Если у тебя есть желание, мы можем вам давать исходный материал для вакцины. Пожалуйста, разворачивай производство, мы все сделаем. Производите вакцину для себя, хотите продавать - продавайте". Если нас российская вакцина устраивает, изучите вопрос и срочно внесите предложения по организации производства. Надо посмотреть, сколько это будет стоить", - сказал Лукашенко.В среду в телефонном разговоре Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой.Заместитель министра здравоохранения Белоруссии Борис Андросюк сообщил в четверг, что производство российской вакцины от коронавируса может быть налажено на белорусском государственном предприятии "Белмедпрепараты".Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 жителей республики получили возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201102/vaktsina-1582737525.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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