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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/vaktsina-1583209970.html
Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным о российской вакцине
Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным о российской вакцине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил подготовить предложения по организации в стране выпуска российской вакцины от коронавируса, в том числе... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:36
2020-11-05T16:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил подготовить предложения по организации в стране выпуска российской вакцины от коронавируса, в том числе проанализировать, сколько будет стоить такой проект."Сядьте и подумайте, посмотрите на аналогичные производства и предложите. Вы лучше меня знаете, что это непростое производство и оно недешевое. Никто никому свое производство не отдает. Это президент России предложил на дружеских основаниях", - сказал Лукашенко своему помощнику Александру Косинцу. Слова президента приводит в четверг Sputnik Беларусь."Я вчера разговаривал с президентом России ... Он сам предложил: "Если у тебя есть желание, мы можем вам давать исходный материал для вакцины. Пожалуйста, разворачивай производство, мы все сделаем. Производите вакцину для себя, хотите продавать - продавайте". Если нас российская вакцина устраивает, изучите вопрос и срочно внесите предложения по организации производства. Надо посмотреть, сколько это будет стоить", - сказал Лукашенко.В среду в телефонном разговоре Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой.Заместитель министра здравоохранения Белоруссии Борис Андросюк сообщил в четверг, что производство российской вакцины от коронавируса может быть налажено на белорусском государственном предприятии "Белмедпрепараты".Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 жителей республики получили возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201102/vaktsina-1582737525.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным о российской вакцине

16:36 05.11.2020 (обновлено: 16:39 05.11.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил подготовить предложения по организации в стране выпуска российской вакцины от коронавируса, в том числе проанализировать, сколько будет стоить такой проект.
"Сядьте и подумайте, посмотрите на аналогичные производства и предложите. Вы лучше меня знаете, что это непростое производство и оно недешевое. Никто никому свое производство не отдает. Это президент России предложил на дружеских основаниях", - сказал Лукашенко своему помощнику Александру Косинцу. Слова президента приводит в четверг Sputnik Беларусь.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Я вчера разговаривал с президентом России ... Он сам предложил: "Если у тебя есть желание, мы можем вам давать исходный материал для вакцины. Пожалуйста, разворачивай производство, мы все сделаем. Производите вакцину для себя, хотите продавать - продавайте". Если нас российская вакцина устраивает, изучите вопрос и срочно внесите предложения по организации производства. Надо посмотреть, сколько это будет стоить", - сказал Лукашенко.
В среду в телефонном разговоре Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой.
Заместитель министра здравоохранения Белоруссии Борис Андросюк сообщил в четверг, что производство российской вакцины от коронавируса может быть налажено на белорусском государственном предприятии "Белмедпрепараты".
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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В Минске рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19
Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 жителей республики получили возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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