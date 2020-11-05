Белоруссия предложила выпускать вакцину "Спутник V" на "Белмедпрепаратах"
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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Производство российской вакцины от коронавируса может быть налажено на белорусском государственном предприятии "Белмедпрепараты", заявил в четверг заместитель министра здравоохранения Белоруссии Борис Андросюк.
"Площадку (для производства вакцины – ред.) практически согласовали - это "Белмедпрепараты". Теперь идет отработка передачи, трансфера технологий. Какая будет вакцина, технология - этот разговор идет уже непосредственно между специалистами (Белоруссии и России – ред.)", - приводит слова замминистра Sputnik Беларусь .
Он напомнил, что сейчас продолжаются клинические испытания российской вакцины, они идут в том числе и в Белоруссии. Только после их завершения и подтверждения безопасности вакцины можно будет говорить о сроках начала массовой вакцинации от коронавируса, добавил Андросюк.
В среду в телефонном разговоре президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой.
Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 жителей республики получили возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19