https://ria.ru/20201105/vaktsina-1583180205.html

Белоруссия предложила выпускать вакцину "Спутник V" на "Белмедпрепаратах"

Белоруссия предложила выпускать вакцину "Спутник V" на "Белмедпрепаратах"

Производство российской вакцины от коронавируса может быть налажено на белорусском государственном предприятии "Белмедпрепараты", заявил в четверг заместитель... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:45

2020-11-05T14:45

2020-11-05T14:45

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

общество

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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Производство российской вакцины от коронавируса может быть налажено на белорусском государственном предприятии "Белмедпрепараты", заявил в четверг заместитель министра здравоохранения Белоруссии Борис Андросюк.Он напомнил, что сейчас продолжаются клинические испытания российской вакцины, они идут в том числе и в Белоруссии. Только после их завершения и подтверждения безопасности вакцины можно будет говорить о сроках начала массовой вакцинации от коронавируса, добавил Андросюк.В среду в телефонном разговоре президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой.Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 жителей республики получили возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201104/sputnik-v-1583039067.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, общество