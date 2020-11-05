https://ria.ru/20201105/vaktsina-1583160313.html
AstraZeneca сорвала сроки поставок вакцины от коронавируса в Британию
AstraZeneca сорвала сроки поставок вакцины от коронавируса в Британию
Компания AstraZeneca значительно отстает по срокам поставки вакцины от COVID-19 в Великобританию, сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу рабочей... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:17
2020-11-05T13:17
2020-11-05T14:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
оксфордский университет
великобритания
оксфорд
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Компания AstraZeneca значительно отстает по срокам поставки вакцины от COVID-19 в Великобританию, сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу рабочей группы британского правительства Кейт Бингэм.Еще 17 мая британские власти объявили, что AstraZeneca к концу сентября поставит для Великобритании 30 миллионов доз вакцины. В целом соглашение с компанией предусматривает поставку 100 миллионов доз.Однако, по словам Бингэм, к концу года AstraZeneca сможет поставить только четыре миллиона доз. Тем не менее глава группы выразила уверенность, что британцы, которые больше всего нуждаются в вакцине — их число составляет 30 миллионов человек, — смогут сделать прививку к началу лета 2021 года.Издание также напомнило, что в выходные в газете Sunday Times появилось сообщение о том, что в поле зрения правительства были и другие вакцины.Бингэм пояснила, что в появившейся презентации она описывала общую ситуацию: кроме шести выбранных вакцин, отслеживаются и другие актуальные для Британии препараты. По ее словам, к концу этого года к вакцине от AstraZeneca добавят до десяти миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech, а в первой половине следующего — препараты компаний Janssen и Novavax.AstraZeneca вместе со специалистами Оксфорда разрабатывает вакцину для профилактики коронавируса на основе аденовирусных векторов обезьян. В августе компания перешла к третьей фазе испытаний в США. Испытания приостанавливались из-за того, что у одного из добровольцев обнаружили редкое воспалительное заболевание — поперечный миелит. Кроме того, сообщалось, что еще один доброволец умер в Бразилии, но получил ли он активный препарат или плацебо, неизвестно. Позже компания заявила, что вакцина безопасна, а американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило продолжить испытания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030048.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , оксфордский университет, великобритания, оксфорд, сша, в мире
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости.
Компания AstraZeneca
значительно отстает по срокам поставки вакцины от COVID-19 в Великобританию
, сообщает газета Financial Times
со ссылкой на главу рабочей группы британского правительства Кейт Бингэм.
"Прогнозы, которые были сделаны, <...> в то время предполагали, что абсолютно все будет работать и все пройдет без сбоев", — сказала Бингэм.
Еще 17 мая британские власти объявили, что AstraZeneca к концу сентября поставит для Великобритании 30 миллионов доз вакцины. В целом соглашение с компанией предусматривает поставку 100 миллионов доз.
Однако, по словам Бингэм, к концу года AstraZeneca сможет поставить только четыре миллиона доз.
Тем не менее глава группы выразила уверенность, что британцы, которые больше всего нуждаются в вакцине — их число составляет 30 миллионов человек, — смогут сделать прививку к началу лета 2021 года.
Издание также напомнило, что в выходные в газете Sunday Times появилось сообщение о том, что в поле зрения правительства были и другие вакцины.
Бингэм пояснила, что в появившейся презентации она описывала общую ситуацию: кроме шести выбранных вакцин, отслеживаются и другие актуальные для Британии препараты. По ее словам, к концу этого года к вакцине от AstraZeneca добавят до десяти миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech, а в первой половине следующего — препараты компаний Janssen и Novavax.
AstraZeneca вместе со специалистами Оксфорда
разрабатывает вакцину для профилактики коронавируса на основе аденовирусных векторов обезьян. В августе компания перешла к третьей фазе испытаний в США.
Испытания приостанавливались из-за того, что у одного из добровольцев обнаружили редкое воспалительное заболевание — поперечный миелит. Кроме того, сообщалось, что еще один доброволец умер в Бразилии, но получил ли он активный препарат или плацебо, неизвестно. Позже компания заявила, что вакцина безопасна, а американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило продолжить испытания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.