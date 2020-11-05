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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/vaktsina-1583141492.html
Больница в Иерусалиме хочет получить российскую вакцину "Спутник V"
Больница в Иерусалиме хочет получить российскую вакцину "Спутник V"
Медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", пишет издание "Гаарец" со ссылкой на... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:06
2020-11-05T12:06
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
иерусалим
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноя - РИА Новости. Медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", пишет издание "Гаарец" со ссылкой на генерального директора больницы Зеева Ротштейна.По информации издания, уже на этой неделе больница предоставит министерству здравоохранения необходимые данные о вакцине для получения разрешения на ее использование.Как пишет издание, Ротштейн считает, что "страхи в СМИ касательно вакцины необоснованны и в больше степени связаны с глобальной борьбой России и США". "Это как гонка в космосе. Неудивительно, что русские назвали вакцину "Спутник V". Они хотели напомнить американцам, кто первый достиг космоса", - сказал генеральный директор больницы.Отмечается, что, если минздрав Израиля не даст разрешение на использование вакцины, медицинский центр "Хадасса" будет применять вакцину в своих филиалах за рубежом. По словам Ротштейна, филиал больницы в Москве уже вводил людям эту вакцину и наблюдал за ними после, и "увиденные результаты и безопасность были очень хорошими". При этом, если израильский минздрав даст разрешение, вакцина будет доступна в Израиле через два-три месяца.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201102/vaktsina-1582737525.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, иерусалим, израиль, в мире

Больница в Иерусалиме хочет получить российскую вакцину "Спутник V"

12:06 05.11.2020
 
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноя - РИА Новости. Медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", пишет издание "Гаарец" со ссылкой на генерального директора больницы Зеева Ротштейна.
По информации издания, уже на этой неделе больница предоставит министерству здравоохранения необходимые данные о вакцине для получения разрешения на ее использование.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Как пишет издание, Ротштейн считает, что "страхи в СМИ касательно вакцины необоснованны и в больше степени связаны с глобальной борьбой России и США". "Это как гонка в космосе. Неудивительно, что русские назвали вакцину "Спутник V". Они хотели напомнить американцам, кто первый достиг космоса", - сказал генеральный директор больницы.
Отмечается, что, если минздрав Израиля не даст разрешение на использование вакцины, медицинский центр "Хадасса" будет применять вакцину в своих филиалах за рубежом. По словам Ротштейна, филиал больницы в Москве уже вводил людям эту вакцину и наблюдал за ними после, и "увиденные результаты и безопасность были очень хорошими". При этом, если израильский минздрав даст разрешение, вакцина будет доступна в Израиле через два-три месяца.
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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В Минске рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваИерусалимИзраильВ мире
 
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