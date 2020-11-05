Больница в Иерусалиме хочет получить российскую вакцину "Спутник V"
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноя - РИА Новости. Медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", пишет издание "Гаарец" со ссылкой на генерального директора больницы Зеева Ротштейна.
По информации издания, уже на этой неделе больница предоставит министерству здравоохранения необходимые данные о вакцине для получения разрешения на ее использование.
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Как пишет издание, Ротштейн считает, что "страхи в СМИ касательно вакцины необоснованны и в больше степени связаны с глобальной борьбой России и США". "Это как гонка в космосе. Неудивительно, что русские назвали вакцину "Спутник V". Они хотели напомнить американцам, кто первый достиг космоса", - сказал генеральный директор больницы.
Отмечается, что, если минздрав Израиля не даст разрешение на использование вакцины, медицинский центр "Хадасса" будет применять вакцину в своих филиалах за рубежом. По словам Ротштейна, филиал больницы в Москве уже вводил людям эту вакцину и наблюдал за ними после, и "увиденные результаты и безопасность были очень хорошими". При этом, если израильский минздрав даст разрешение, вакцина будет доступна в Израиле через два-три месяца.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.