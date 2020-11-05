США после выборов: в Нью-Йорке задержаны десятки протестующих

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В Нью-Йорке начались задержания протестующих после того, как несколько сотен человек вышли из парка Вашингтон-сквер. Демонстранты несут флаги в поддержку Байдена, звучат оскорбления в адрес полиции. Толпу сопровождает отряд полицейских на велосипедах. Людей задерживают за нахождение на проезжей части.