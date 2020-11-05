https://ria.ru/20201105/v-ssha-protesty-i-zaderzhaniya-1583110885.html
США после выборов: в Нью-Йорке задержаны десятки протестующих
США после выборов: в Нью-Йорке задержаны десятки протестующих
В Нью-Йорке начались задержания протестующих после того, как несколько сотен человек вышли из парка Вашингтон-сквер. Демонстранты несут флаги в поддержку Байдена, звучат оскорбления в адрес полиции. Толпу сопровождает отряд полицейских на велосипедах. Людей задерживают за нахождение на проезжей части.
2020-11-05T09:13
2020-11-05T09:13
2020-11-05T09:15
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583103858_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_80f697741c755b43a7c5b9e6861c9555.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583103858_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_22e0d79f6412af068d41b89d7f2483c0.jpg
США после выборов: в Нью-Йорке задержаны десятки протестующих
В Нью-Йорке начались задержания протестующих после того как несколько сот человек вышли из парка Вашингтон-сквер. Демонстранты несут флаги в поддержку Байдена, звучат оскорбления в адрес полиции. Толпу сопровождает отряд полицейских на велосипедах. Людей задерживают за нахождение на проезжей части.
2020-11-05T09:13
true
PT1M24S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео, в мире
США после выборов: в Нью-Йорке задержаны десятки протестующих
В Нью-Йорке начались задержания протестующих после того, как несколько сотен человек вышли из парка Вашингтон-сквер. Демонстранты несут флаги в поддержку Байдена, звучат оскорбления в адрес полиции. Толпу сопровождает отряд полицейских на велосипедах. Людей задерживают за нахождение на проезжей части.
2020-11-05T09:13
true
PT1M24S
США после выборов: в Нью-Йорке задержаны десятки протестующих
09:13 05.11.2020 (обновлено: 09:15 05.11.2020)
В Нью-Йорке начались задержания протестующих после того, как несколько сотен человек вышли из парка Вашингтон-сквер. Демонстранты несут флаги в поддержку Байдена, звучат оскорбления в адрес полиции. Толпу сопровождает отряд полицейских на велосипедах. Людей задерживают за нахождение на проезжей части.