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Редчайшая серая утка замечена на северо-западе Москвы

Редчайшая серая утка замечена на северо-западе Москвы

Редчайшая для Москвы серая утка замечена в Серебряном бору, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:15

2020-11-05T13:15

2020-11-19T15:10

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мосприрода

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Редчайшая для Москвы серая утка замечена в Серебряном бору, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что самец серой утки был замечен на озере Бездонном. Он плавал среди многочисленных крякв."Эту краснокнижную птицу в столице на гнездовании не фиксировали лет тридцать. В период миграции нередко можно заметить необычные виды в местах, где они раньше не встречались. Так и серая утка оказалась случайным гостем Серебряного бора", - цитируют в сообщении орнитологов ГПБУ "Мосприрода".Уточняется, что эта птица занесена в Красную книгу Москвы с 0 категорией редкости – исчезнувший вид, который перестал обитать в городе после 1960 года, но возможность его обнаружения не исключена.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва