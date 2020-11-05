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Редчайшая серая утка замечена на северо-западе Москвы
Редчайшая серая утка замечена на северо-западе Москвы
Редчайшая для Москвы серая утка замечена в Серебряном бору, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:15
2020-11-19T15:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Редчайшая для Москвы серая утка замечена в Серебряном бору, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что самец серой утки был замечен на озере Бездонном. Он плавал среди многочисленных крякв."Эту краснокнижную птицу в столице на гнездовании не фиксировали лет тридцать. В период миграции нередко можно заметить необычные виды в местах, где они раньше не встречались. Так и серая утка оказалась случайным гостем Серебряного бора", - цитируют в сообщении орнитологов ГПБУ "Мосприрода".Уточняется, что эта птица занесена в Красную книгу Москвы с 0 категорией редкости – исчезнувший вид, который перестал обитать в городе после 1960 года, но возможность его обнаружения не исключена.
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мосприрода, москва

Редчайшая серая утка замечена на северо-западе Москвы

13:15 05.11.2020 (обновлено: 15:10 19.11.2020)
 
CC BY 4.0 / официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Серая утка в Серебряном бору
Серая утка в Серебряном бору - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
CC BY 4.0 / официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Редчайшая для Москвы серая утка замечена в Серебряном бору, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Отмечается, что самец серой утки был замечен на озере Бездонном. Он плавал среди многочисленных крякв.
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"Эту краснокнижную птицу в столице на гнездовании не фиксировали лет тридцать. В период миграции нередко можно заметить необычные виды в местах, где они раньше не встречались. Так и серая утка оказалась случайным гостем Серебряного бора", - цитируют в сообщении орнитологов ГПБУ "Мосприрода".
Уточняется, что эта птица занесена в Красную книгу Москвы с 0 категорией редкости – исчезнувший вид, который перестал обитать в городе после 1960 года, но возможность его обнаружения не исключена.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМосква
 
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