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Правительство утвердило план по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском
Правительство утвердило план по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском
Правительство РФ утвердило дорожную карту по решению экологических проблем в Усолье-Сибирском, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T09:07
2020-11-05T09:41
новости - экология
усолье-сибирское
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило дорожную карту по решению экологических проблем в Усолье-Сибирском, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что в дорожную карту входят меры по устранению накопленного вреда окружающей среде, а также меры по защите населения от возможного воздействия вредных веществ в ходе работ по устранению загрязнения.Кроме того, отдельный блок посвящён созданию условий социально-экономического развития города, предполагающий расширение видов деятельности, разрешённых на территории опережающего социально-экономического развития "Усолье-Сибирское", поддержку малого и среднего бизнеса через систему микрокредитования, консультирование предпринимателей.Добавляется, что к ноябрю 2020 года были приведены в порядок и перезатарены 17 аварийных ёмкостей, представляющие угрозу залповых выбросов, демонтирована наземная часть самого опасного объекта на территории цеха ртутного электролиза, строительные конструкции и загрязнённый грунт обрабатываются. К концу 2020 года будут устранены две скважины, содержащие опасные химические вещества. Кроме того, строится герметичная защиты для нефтяной линзы, чтобы избежать загрязнения Ангары.Отмечается, что к 2024 году в Усолье-Сибирском будет создана новая среда для жизни населения и инфраструктура для социально-экономического развития города.В Усолье-Сибирском многие десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железнодорожное полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации, коллекторы длиной около 50 километров. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода скопилось достаточно много емкостей с отходами, которые находятся в аварийном состоянии. Если не предпринять усилия по их вскрытию и перезатарке, может произойти аварийная ситуация с выбросом химических веществ, указывали специалисты. На территории Усолья-Сибирского введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
https://ria.ru/20200925/usolekhimprom-1577769986.html
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новости - экология, усолье-сибирское, общество

Правительство утвердило план по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском

09:07 05.11.2020 (обновлено: 09:41 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗаброшенное предприятие "Усольехимпром"
Заброшенное предприятие Усольехимпром - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило дорожную карту по решению экологических проблем в Усолье-Сибирском, сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство определило план мероприятий (дорожную карту) по ликвидации последствий загрязнения окружающей среды на территории города Усолья-Сибирского в Иркутской области. Документ своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в дорожную карту входят меры по устранению накопленного вреда окружающей среде, а также меры по защите населения от возможного воздействия вредных веществ в ходе работ по устранению загрязнения.
Кроме того, отдельный блок посвящён созданию условий социально-экономического развития города, предполагающий расширение видов деятельности, разрешённых на территории опережающего социально-экономического развития "Усолье-Сибирское", поддержку малого и среднего бизнеса через систему микрокредитования, консультирование предпринимателей.
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Добавляется, что к ноябрю 2020 года были приведены в порядок и перезатарены 17 аварийных ёмкостей, представляющие угрозу залповых выбросов, демонтирована наземная часть самого опасного объекта на территории цеха ртутного электролиза, строительные конструкции и загрязнённый грунт обрабатываются. К концу 2020 года будут устранены две скважины, содержащие опасные химические вещества. Кроме того, строится герметичная защиты для нефтяной линзы, чтобы избежать загрязнения Ангары.
"Итогом этой работы станет комплексная реабилитация территории для создания новых производств. В частности, на территории появится современный экотехнопарк, позволяющий переработать накопленные вещества. Будут применены технологии физико-химической переработки и демеркуризации. Продукты такой переработки могут быть повторно использованы при производстве электроники, агрохимикатов, а также в металлургии. Всё это позволит экотехнопарку в дальнейшем работать для потребностей всей Иркутской области", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что к 2024 году в Усолье-Сибирском будет создана новая среда для жизни населения и инфраструктура для социально-экономического развития города.
В Усолье-Сибирском многие десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.
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Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железнодорожное полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации, коллекторы длиной около 50 километров. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода скопилось достаточно много емкостей с отходами, которые находятся в аварийном состоянии. Если не предпринять усилия по их вскрытию и перезатарке, может произойти аварийная ситуация с выбросом химических веществ, указывали специалисты. На территории Усолья-Сибирского введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
 
Новости - ЭкологияУсолье-СибирскоеОбщество
 
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