https://ria.ru/20201105/usole-sibirskoe-1583111214.html

Правительство утвердило план по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском

Правительство утвердило план по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском

Правительство РФ утвердило дорожную карту по решению экологических проблем в Усолье-Сибирском, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T09:07

2020-11-05T09:07

2020-11-05T09:41

новости - экология

усолье-сибирское

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577048752_0:0:2989:1681_1400x0_80_0_0_93235472449271621301a6f7c57519ea.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило дорожную карту по решению экологических проблем в Усолье-Сибирском, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что в дорожную карту входят меры по устранению накопленного вреда окружающей среде, а также меры по защите населения от возможного воздействия вредных веществ в ходе работ по устранению загрязнения.Кроме того, отдельный блок посвящён созданию условий социально-экономического развития города, предполагающий расширение видов деятельности, разрешённых на территории опережающего социально-экономического развития "Усолье-Сибирское", поддержку малого и среднего бизнеса через систему микрокредитования, консультирование предпринимателей.Добавляется, что к ноябрю 2020 года были приведены в порядок и перезатарены 17 аварийных ёмкостей, представляющие угрозу залповых выбросов, демонтирована наземная часть самого опасного объекта на территории цеха ртутного электролиза, строительные конструкции и загрязнённый грунт обрабатываются. К концу 2020 года будут устранены две скважины, содержащие опасные химические вещества. Кроме того, строится герметичная защиты для нефтяной линзы, чтобы избежать загрязнения Ангары.Отмечается, что к 2024 году в Усолье-Сибирском будет создана новая среда для жизни населения и инфраструктура для социально-экономического развития города.В Усолье-Сибирском многие десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железнодорожное полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации, коллекторы длиной около 50 километров. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода скопилось достаточно много емкостей с отходами, которые находятся в аварийном состоянии. Если не предпринять усилия по их вскрытию и перезатарке, может произойти аварийная ситуация с выбросом химических веществ, указывали специалисты. На территории Усолья-Сибирского введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

https://ria.ru/20200925/usolekhimprom-1577769986.html

https://ria.ru/20200916/veber-1577303878.html

усолье-сибирское

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - экология, усолье-сибирское, общество