https://ria.ru/20201105/ubiystvo-1583193205.html

Жителя Якутии заподозрили в убийстве двух человек и поджоге дома

Жителя Якутии заподозрили в убийстве двух человек и поджоге дома

Мужчина задержан в Амгинском районе Якутии по подозрению в убийстве двоих человек, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК России по республике. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:41

2020-11-05T15:41

2020-11-05T15:41

республика саха (якутия)

убийство

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583192976_0:36:418:271_1400x0_80_0_0_bb668cb47ef48cb60e7c472ca86f9b23.jpg

ЯКУТСК, 5 ноя – РИА Новости. Мужчина задержан в Амгинском районе Якутии по подозрению в убийстве двоих человек, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК России по республике.Утром 4 ноября следователям поступило сообщение об обнаружении двух обгоревших тел в доме, расположенном по улице Михаила Нестерева села Бетюнцы. В ходе осмотра места происшествия установлены личности погибших – ими оказались 50-летняя женщина и 46-летний мужчина, проживавшие в данном доме. При детальном осмотре на телах погибших были обнаружены множественные колото-резаные ранения.Установлено, что ночью 58-летний мужчина находился у погибших. Во время застолья между гостем и хозяином дома возникла ссора. Обвиняемый накинулся с ножом на мужчину, от полученных ранений тот скончался на месте, отмечает СУСК. В этот момент из соседней комнаты вышла сожительница убитого, подозреваемый убил свидетельницу, после чего поджег их дом и скрылся, добавляет ведомство.Как отметили в следственном управлении, было возбуждено дело по статье "Убийство двух лиц"."Вечером 4 ноября он (подозреваемый) был задержан и допрошен следователем об обстоятельствах совершенного преступления. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение", - добавили в СУСК.

https://ria.ru/20201031/pozhar-1582372910.html

https://ria.ru/20200630/1573647484.html

республика саха (якутия)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), убийство, происшествия