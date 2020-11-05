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Жителя Якутии заподозрили в убийстве двух человек и поджоге дома
Жителя Якутии заподозрили в убийстве двух человек и поджоге дома
Мужчина задержан в Амгинском районе Якутии по подозрению в убийстве двоих человек, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК России по республике. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:41
2020-11-05T15:41
республика саха (якутия)
убийство
происшествия
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ЯКУТСК, 5 ноя – РИА Новости. Мужчина задержан в Амгинском районе Якутии по подозрению в убийстве двоих человек, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК России по республике.Утром 4 ноября следователям поступило сообщение об обнаружении двух обгоревших тел в доме, расположенном по улице Михаила Нестерева села Бетюнцы. В ходе осмотра места происшествия установлены личности погибших – ими оказались 50-летняя женщина и 46-летний мужчина, проживавшие в данном доме. При детальном осмотре на телах погибших были обнаружены множественные колото-резаные ранения.Установлено, что ночью 58-летний мужчина находился у погибших. Во время застолья между гостем и хозяином дома возникла ссора. Обвиняемый накинулся с ножом на мужчину, от полученных ранений тот скончался на месте, отмечает СУСК. В этот момент из соседней комнаты вышла сожительница убитого, подозреваемый убил свидетельницу, после чего поджег их дом и скрылся, добавляет ведомство.Как отметили в следственном управлении, было возбуждено дело по статье "Убийство двух лиц"."Вечером 4 ноября он (подозреваемый) был задержан и допрошен следователем об обстоятельствах совершенного преступления. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение", - добавили в СУСК.
https://ria.ru/20201031/pozhar-1582372910.html
https://ria.ru/20200630/1573647484.html
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республика саха (якутия), убийство, происшествия

Жителя Якутии заподозрили в убийстве двух человек и поджоге дома

15:41 05.11.2020
 
© Фото : Заречный МСО СУ СК РФ по Республике СахаНа месте пожара в Амгинском районе Якутии
На месте пожара в Амгинском районе Якутии - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : Заречный МСО СУ СК РФ по Республике Саха
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ЯКУТСК, 5 ноя – РИА Новости. Мужчина задержан в Амгинском районе Якутии по подозрению в убийстве двоих человек, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК России по республике.
Утром 4 ноября следователям поступило сообщение об обнаружении двух обгоревших тел в доме, расположенном по улице Михаила Нестерева села Бетюнцы. В ходе осмотра места происшествия установлены личности погибших – ими оказались 50-летняя женщина и 46-летний мужчина, проживавшие в данном доме. При детальном осмотре на телах погибших были обнаружены множественные колото-резаные ранения.
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Установлено, что ночью 58-летний мужчина находился у погибших. Во время застолья между гостем и хозяином дома возникла ссора. Обвиняемый накинулся с ножом на мужчину, от полученных ранений тот скончался на месте, отмечает СУСК. В этот момент из соседней комнаты вышла сожительница убитого, подозреваемый убил свидетельницу, после чего поджег их дом и скрылся, добавляет ведомство.
Как отметили в следственном управлении, было возбуждено дело по статье "Убийство двух лиц".
"Вечером 4 ноября он (подозреваемый) был задержан и допрошен следователем об обстоятельствах совершенного преступления. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение", - добавили в СУСК.
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