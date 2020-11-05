Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201105/turizm-1583138044.html
Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на спрос в сфере туризма
Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на спрос в сфере туризма
Возможность работать в удаленном режиме и акция туристического кешбэка стимулировали спрос среди городских жителей на дома и базы отдыха вблизи мегаполисов,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:42
2020-11-05T14:42
куда поехать
отели
отдых
туризм
коронавирус в россии
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573675666_0:228:2832:1821_1400x0_80_0_0_43feb52eb050e3261cb0cc755b657852.jpg
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Возможность работать в удаленном режиме и акция туристического кешбэка стимулировали спрос среди городских жителей на дома и базы отдыха вблизи мегаполисов, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."С усилением ограничительных мер, принимаемых в Москве в связи со сдерживанием распространения COVID-19, растет спрос на региональные объекты размещения. Горожане ищут дома и базы отдыха для длительного проживания, где можно было бы удобно продолжить работу на "удаленке". Акция туристического кешбэка стала дополнительным стимулом для роста этого спроса", — прокомментировали ситуацию в АТОР.Там уточнили, что число бронирований ночевок длительностью больше десяти дней в целом выросло на 30 процентов, а в объектах размещения "неотельного" типа — на 25 процентов."В основном география поездок распространяется на ближайшие к Москве регионы с хорошей транспортной доступностью: Тверскую, Ивановскую, Нижегородскую области. Основные критерии — близость природы, чтобы получить психологическую разрядку, сильный и устойчивый сигнал wi-fi для работы, спортивная инфраструктура и развлечения на территории объектов размещения", — пояснили в ассоциации.Эксперты ассоциации считают, что интерес к таким поездкам останется до тех пор, пока в больших городах будет действовать режим ограничений и сохранится возможность работать в удаленном режиме.
https://ria.ru/20201104/tury-1582821053.html
москва
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573675666_51:0:2782:2048_1400x0_80_0_0_725e3e7d0236eb5729bc7abd2bd818eb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда поехать, отели, отдых, коронавирус в россии, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, нижегородская область

Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на спрос в сфере туризма

14:42 05.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДачные участки в Подмосковье
Дачные участки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Возможность работать в удаленном режиме и акция туристического кешбэка стимулировали спрос среди городских жителей на дома и базы отдыха вблизи мегаполисов, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"С усилением ограничительных мер, принимаемых в Москве в связи со сдерживанием распространения COVID-19, растет спрос на региональные объекты размещения. Горожане ищут дома и базы отдыха для длительного проживания, где можно было бы удобно продолжить работу на "удаленке". Акция туристического кешбэка стала дополнительным стимулом для роста этого спроса", — прокомментировали ситуацию в АТОР.
Там уточнили, что число бронирований ночевок длительностью больше десяти дней в целом выросло на 30 процентов, а в объектах размещения "неотельного" типа — на 25 процентов.
"В основном география поездок распространяется на ближайшие к Москве регионы с хорошей транспортной доступностью: Тверскую, Ивановскую, Нижегородскую области. Основные критерии — близость природы, чтобы получить психологическую разрядку, сильный и устойчивый сигнал wi-fi для работы, спортивная инфраструктура и развлечения на территории объектов размещения", — пояснили в ассоциации.
Эксперты ассоциации считают, что интерес к таким поездкам останется до тех пор, пока в больших городах будет действовать режим ограничений и сохранится возможность работать в удаленном режиме.
Экспедиция полярной экспедиционной яхты Петр Первый на острове Кижи - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 08:00Туризм
Красивая и разная Россия! Самые удивительные места страны
 
Туризмкуда поехатьОтелиОтдыхКоронавирус в РоссииТуризмтуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмМоскваНижегородская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Российский космонавт может задержаться на МКС из-за полета актрисы
01:05НАСА поблагодарило космонавта Рыжикова за помощь с ремонтом на МКС
00:51Глава офиса Зеленского прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
Лента новостейМолния