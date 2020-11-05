https://ria.ru/20201105/turizm-1583138044.html

Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на спрос в сфере туризма

Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на спрос в сфере туризма

Возможность работать в удаленном режиме и акция туристического кешбэка стимулировали спрос среди городских жителей на дома и базы отдыха вблизи мегаполисов,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:42

2020-11-05T14:42

2020-11-05T14:42

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туризм

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Возможность работать в удаленном режиме и акция туристического кешбэка стимулировали спрос среди городских жителей на дома и базы отдыха вблизи мегаполисов, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."С усилением ограничительных мер, принимаемых в Москве в связи со сдерживанием распространения COVID-19, растет спрос на региональные объекты размещения. Горожане ищут дома и базы отдыха для длительного проживания, где можно было бы удобно продолжить работу на "удаленке". Акция туристического кешбэка стала дополнительным стимулом для роста этого спроса", — прокомментировали ситуацию в АТОР.Там уточнили, что число бронирований ночевок длительностью больше десяти дней в целом выросло на 30 процентов, а в объектах размещения "неотельного" типа — на 25 процентов."В основном география поездок распространяется на ближайшие к Москве регионы с хорошей транспортной доступностью: Тверскую, Ивановскую, Нижегородскую области. Основные критерии — близость природы, чтобы получить психологическую разрядку, сильный и устойчивый сигнал wi-fi для работы, спортивная инфраструктура и развлечения на территории объектов размещения", — пояснили в ассоциации.Эксперты ассоциации считают, что интерес к таким поездкам останется до тех пор, пока в больших городах будет действовать режим ограничений и сохранится возможность работать в удаленном режиме.

https://ria.ru/20201104/tury-1582821053.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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