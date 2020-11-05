https://ria.ru/20201105/tseny-na-neft-padayut--1582849647.html

Угроза для российского рынка: как долго будет дешеветь нефть

Угроза для российского рынка: как долго будет дешеветь нефть

Нефтяное ралли на фоне второй волны коронавируса набирает обороты. В Европе возвращают локдаун. Полностью закрывать экономику никто не собирается, однако... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T08:00

2020-11-05T08:00

2020-11-05T08:04

цены на нефть

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

опек

джо байден

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Нефтяное ралли на фоне второй волны коронавируса набирает обороты. В Европе возвращают локдаун. Полностью закрывать экономику никто не собирается, однако ограничения толкают котировки черного золота вниз. Аналитики предупреждают: если спрос на сырье не вырастет, рынок обвалится. Осторожно, Европа закрываетсяВ начале недели нефть подешевела в среднем на три с половиной процента. Впервые с 29 мая за баррель давали меньше 37 долларов. Потом котировки немного прибавили. Однако надолго этого не хватит, уверены экономисты. Ухудшающаяся с каждым днем эпидемиологическая ситуация вынуждает европейские страны принимать жесткие меры. Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил повторный локдаун с пятого ноября по второе декабря. По всей стране закрываются пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы, магазины, за исключением тех, что торгуют предметами первой необходимости. Примеру англичан последовали и немцы. Французский президент Эммануэль Макрон ввел общенациональный карантин с 30 октября. В Италии тоже вернули много ограничений. "Это обернется частичной приостановкой заводов, компаний, сокращением рабочих мест и, соответственно, падением спроса на бензин и энергоносители", — поясняет Алиев Аяз Аладдин оглы, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова. Рынок воспринимает это особенно болезненно, потому что Ливия активно наращивает добычу нефти — до 800 тысяч баррелей в сутки. "И планируют увеличить еще вдвое", — добавляет Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра "ТелеТрейд". Не отстают и американцы — на прошлой неделе там прибавилось десять активных буровых установок. Стабильность нефтяных котировок, еще не оправившихся от весеннего падения спроса на сырье и остановки производства по всему миру, под серьезной угрозой. Добавила масла в огонь и президентская гонка в США. Рынок в ожидании исхода выборов. Взгляды республиканцев и демократов на энергетику и международно-политические отношения, в том числе со странами Ближнего Востока, разнятся. Как предупреждают аналитики Deutsche Bank, победа Джо Байдена ускорит вливание в экономику страны дополнительных двух триллионов долларов. "Эти средства поддержат в том числе и нефть. Однако если кандидат от демократов займет президентское кресло, возможно ослабление эмбарго против Тегерана. Иранские поставки ощутимо подкосят цены", — полагает Марк Гойхман. С оглядкой на ОПЕК+Остается надеяться только на ОПЕК+. Напомним, новые договоренности действуют с мая. Тогда условились сократить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки до августа. Потом продолжили, но в меньшем объеме — на 7,7. С 2021-го этот показатель — 5,8. Саудовская Авария, ОАЭ и Кувейт согласились добровольно ужаться еще на два миллиона. Россия верна обязательствам. В январе-октябре добычу нефти сократили на 8,2 процента по сравнению с 2019-м — до 429,109 миллиона тонн."Если ОПЕК+ удастся договориться, рынок немного стабилизируется, но ждать резкого подорожания не стоит. Мировая экономика не в состоянии потреблять столько нефти, чтобы обеспечить комфортные для производителей цены. Если альянс не достигнет консенсуса, мы увидим 20-25 долларов за "бочку", — считает Алиев Аяз Аладдин оглы.Международное энергетическое агентство в октябре прогнозировало снижение суточного мирового потребления в 2020-м в среднем на 8,6 миллиона баррелей. Кроме того, участники сделки вряд ли захотят отдавать американским сланцевикам долю рынка. Поэтому аналитики сомневаются, что ОПЕК+ примет какие-то конкретные меры. Возможно, ограничатся рекомендациями."Цены пойдут вверх, когда спрос вырастет. А это случится, только если восстановится промышленность, откроются границы и авиаперелеты вернутся в привычный режим", — указывает собеседник агентства.До конца года ничего подобного не предвидится, значит, нефть упадет до 30 долларов, считает экономист Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский. Более того, подключатся спекулянты, которые вовсе уронят котировки до 25. И останется еще куда падать — до нерентабельного уровня в десять долларов. Впрочем, в Минэнерго такой сценарий исключают. Заместитель главы ведомства Павел Сорокин не видит причин для подобного обвала. Более того, в Минэнерго надеются, что в 2021-м нефть частично отыграет утраченные позиции. В сентябре министр энергетики Александр Новак говорил, что котировки поднимутся до 65, а средняя цена будет в диапазоне 50-55.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), опек, джо байден