https://ria.ru/20201105/stavka-1583275702.html

ФРС США оставила базовую ставку неизменной

ФРС США оставила базовую ставку неизменной

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T22:40

2020-11-05T22:40

2020-11-05T22:46

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.Регулятор уже в пятый раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.

https://ria.ru/20201029/amerika-1582100840.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная резервная система сша, сша, в мире