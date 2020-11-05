https://ria.ru/20201105/stavka-1583275702.html
ФРС США оставила базовую ставку неизменной
ФРС США оставила базовую ставку неизменной
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T22:40
2020-11-05T22:40
2020-11-05T22:46
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.Регулятор уже в пятый раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.
https://ria.ru/20201029/amerika-1582100840.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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