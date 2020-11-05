https://ria.ru/20201105/stavka-1583244951.html

Британец может лишиться пяти миллионов долларов из-за ставки на Трампа

Британец может лишиться пяти миллионов долларов из-за ставки на Трампа

Британский игрок, поставивший на победу в президентских выборах США на действующего главу Дональда Трампа, может лишиться 5 миллионов долларов, это будет... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T18:43

2020-11-05T18:43

2020-11-05T18:43

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Британский игрок, поставивший на победу в президентских выборах США на действующего главу Дональда Трампа, может лишиться 5 миллионов долларов, это будет крупнейшая сумму, проигранная на политических ставках, рассказал РИА Новости эксперт информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров" Артем Слицкий.По его словам, букмекерские конторы почти не сомневаются в успехе демократического кандидата и массово снижают коэффициенты на его победу, а игроки, поставившие на Трампа, готовятся подсчитывать убытки."Правда, предварительный подсчет голосов показывает, что британец останется без выигрыша. Джо Байден набрал 264 из 270 необходимых для победы голосов выборщиков, тогда как за его соперника проголосовали 214", - добавил он.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.

https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире