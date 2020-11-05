Британец может лишиться пяти миллионов долларов из-за ставки на Трампа
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Британский игрок, поставивший на победу в президентских выборах США на действующего главу Дональда Трампа, может лишиться 5 миллионов долларов, это будет крупнейшая сумму, проигранная на политических ставках, рассказал РИА Новости эксперт информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров" Артем Слицкий.
По его словам, букмекерские конторы почти не сомневаются в успехе демократического кандидата и массово снижают коэффициенты на его победу, а игроки, поставившие на Трампа, готовятся подсчитывать убытки.
"После объявления результатов мы можем стать свидетелями еще одного рекорда, а именно самой крупной суммы, проигранной на политических ставках. Перед началом голосования британский игрок поставил 5 миллионов долларов на победу Дональда Трампа в одной из офшорных букмекерских контор, зарегистрированной в Кюрасао. На тот момент коэффициент на победу действующего президента составлял 2,85. Это значит, что в случае переизбрания Трампа игрок получил бы около 14 миллионов долларов", - отметил Слицкий.
"Правда, предварительный подсчет голосов показывает, что британец останется без выигрыша. Джо Байден набрал 264 из 270 необходимых для победы голосов выборщиков, тогда как за его соперника проголосовали 214", - добавил он.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.