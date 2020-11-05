https://ria.ru/20201105/ssha-1583103550.html
Иски и подсчет голосов: что происходит с выборами в США
Иски и подсчет голосов: что происходит с выборами в США
Избирательные комиссии в США продолжают подсчитывать голоса на завершившихся выборах главы государства. Результат пока не известен, по предварительным данным,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T07:31
2020-11-05T07:31
2020-11-05T09:18
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
аляска
пенсильвания
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582956909_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_ff269cf564d46617bedd748474dbb26b.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Избирательные комиссии в США продолжают подсчитывать голоса на завершившихся выборах главы государства. Результат пока не известен, по предварительным данным, лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Что происходит за океаном — в материале РИА Новости.В штабах обоих политиков уже успели заявить о своей победе, но пока преждевременно. Чтобы занять Белый дом, претенденту необходимо набрать 270 голосов выборщиков из 538. Сейчас у действующего президента Дональда Трампа, выдвинутого Республиканской партией, 214 голосов, у Байдена — 264. Остается распределить голоса лишь 60 выборщиков.В этом году из-за пандемии большое количество голосов подали по почте, из-за чего их подсчет может затянуться.Ключевые штатыОсновное внимание обращено на так называемые ключевые, или неопределившиеся, штаты, в которых шансы кандидатов перед началом голосования были примерно равны.По данным ведущих американских СМИ, сейчас результаты не объявлены в четырех из них:Ранее завершился подсчет в Северной Каролине и Джорджии, предварительно в них лидирует Трамп с 50,1% и 49,7% голосов соответственно.Если кандидат от демократов удержит преимущество в Мичигане и Неваде, он победит.Иски от ТрампаВ штабе Трампа подали иск в суд Мичигана о приостановке подсчета голосов в этом штате до предоставления более полного доступа к процессу, а также к уже подсчитанным бюллетеням. Такой же иск подали и в Пенсильвании.Кроме того, штаб действующего президента потребовал пересчитать голоса в Висконсине. Разрыв между кандидатами менее одного процента позволяет это сделать.Позже стало известно, что штаб Трампа также подал иск в суд штата Джорджия с требованием остановить подсчет голосов.Пока на иски Трампа ответили только в Мичигане. Госсекретарь штата Джоселин Бенсон назвала его безосновательным.Голосование на выборах в США официально завершилось в 01:00 (09:00 мск) после закрытия участков на Аляске. В стране прошли выборы президента, членов палаты представителей, сената и местные выборы в ряде штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201104/polozhenie-1583086365.html
https://ria.ru/20201105/isk-1583101874.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1583058457.html
аляска
пенсильвания
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582956909_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_aed06aba9e5afd29ed00f3e09cb9294d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, аляска, пенсильвания, сша, в мире
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Избирательные комиссии в США продолжают подсчитывать голоса на завершившихся выборах главы государства. Результат пока не известен, по предварительным данным, лидирует кандидат от демократов Джо Байден
. Что происходит за океаном — в материале РИА Новости.
В штабах обоих политиков уже успели заявить о своей победе, но пока преждевременно. Чтобы занять Белый дом, претенденту необходимо набрать 270 голосов выборщиков из 538. Сейчас у действующего президента Дональда Трампа
, выдвинутого Республиканской партией, 214 голосов, у Байдена — 264. Остается распределить голоса лишь 60 выборщиков.
В этом году из-за пандемии большое количество голосов подали по почте, из-за чего их подсчет может затянуться.
Ключевые штаты
Основное внимание обращено на так называемые ключевые, или неопределившиеся, штаты, в которых шансы кандидатов перед началом голосования были примерно равны.
По данным ведущих американских СМИ, сейчас результаты не объявлены в четырех из них:
—Пенсильвания
(дает 20 голосов выборщиков) — лидирует Трамп с 50,9% (после обработки 86,31% бюллетеней);
—Мичиган
(16 выборщиков) — лидирует Байден с 50,5% (99,13% бюллетеней);
—Невада
(шесть выборщиков) — лидирует Байден с 49,3% (74,76% бюллетеней);
—Аляска
(три выборщика) — лидирует Трамп с 62,1% (52,94% бюллетеней).
Ранее завершился подсчет в Северной Каролине
и Джорджии
, предварительно в них лидирует Трамп с 50,1% и 49,7% голосов соответственно.
Если кандидат от демократов удержит преимущество в Мичигане и Неваде, он победит.
Иски от Трампа
В штабе Трампа подали иск в суд Мичигана о приостановке подсчета голосов в этом штате до предоставления более полного доступа к процессу, а также к уже подсчитанным бюллетеням. Такой же иск подали и в Пенсильвании.
Кроме того, штаб действующего президента потребовал пересчитать голоса в Висконсине
. Разрыв между кандидатами менее одного процента позволяет это сделать.
Позже стало известно, что штаб Трампа также подал иск в суд штата Джорджия с требованием остановить подсчет голосов.
Пока на иски Трампа ответили только в Мичигане. Госсекретарь штата Джоселин Бенсон назвала его безосновательным.
Голосование на выборах в США официально завершилось в 01:00 (09:00 мск) после закрытия участков на Аляске. В стране прошли выборы президента, членов палаты представителей, сената и местные выборы в ряде штатов.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>