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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/ssha-1583103550.html
Иски и подсчет голосов: что происходит с выборами в США
Иски и подсчет голосов: что происходит с выборами в США
Избирательные комиссии в США продолжают подсчитывать голоса на завершившихся выборах главы государства. Результат пока не известен, по предварительным данным,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T07:31
2020-11-05T09:18
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
аляска
пенсильвания
сша
в мире
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Избирательные комиссии в США продолжают подсчитывать голоса на завершившихся выборах главы государства. Результат пока не известен, по предварительным данным, лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Что происходит за океаном — в материале РИА Новости.В штабах обоих политиков уже успели заявить о своей победе, но пока преждевременно. Чтобы занять Белый дом, претенденту необходимо набрать 270 голосов выборщиков из 538. Сейчас у действующего президента Дональда Трампа, выдвинутого Республиканской партией, 214 голосов, у Байдена — 264. Остается распределить голоса лишь 60 выборщиков.В этом году из-за пандемии большое количество голосов подали по почте, из-за чего их подсчет может затянуться.Ключевые штатыОсновное внимание обращено на так называемые ключевые, или неопределившиеся, штаты, в которых шансы кандидатов перед началом голосования были примерно равны.По данным ведущих американских СМИ, сейчас результаты не объявлены в четырех из них:Ранее завершился подсчет в Северной Каролине и Джорджии, предварительно в них лидирует Трамп с 50,1% и 49,7% голосов соответственно.Если кандидат от демократов удержит преимущество в Мичигане и Неваде, он победит.Иски от ТрампаВ штабе Трампа подали иск в суд Мичигана о приостановке подсчета голосов в этом штате до предоставления более полного доступа к процессу, а также к уже подсчитанным бюллетеням. Такой же иск подали и в Пенсильвании.Кроме того, штаб действующего президента потребовал пересчитать голоса в Висконсине. Разрыв между кандидатами менее одного процента позволяет это сделать.Позже стало известно, что штаб Трампа также подал иск в суд штата Джорджия с требованием остановить подсчет голосов.Пока на иски Трампа ответили только в Мичигане. Госсекретарь штата Джоселин Бенсон назвала его безосновательным.Голосование на выборах в США официально завершилось в 01:00 (09:00 мск) после закрытия участков на Аляске. В стране прошли выборы президента, членов палаты представителей, сената и местные выборы в ряде штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/polozhenie-1583086365.html
https://ria.ru/20201105/isk-1583101874.html
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дональд трамп, джо байден, аляска, пенсильвания, сша, в мире

Иски и подсчет голосов: что происходит с выборами в США

07:31 05.11.2020 (обновлено: 09:18 05.11.2020)
 
© AP Photo / Seth WenigПрохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Seth Wenig
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Избирательные комиссии в США продолжают подсчитывать голоса на завершившихся выборах главы государства. Результат пока не известен, по предварительным данным, лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Что происходит за океаном — в материале РИА Новости.
В штабах обоих политиков уже успели заявить о своей победе, но пока преждевременно. Чтобы занять Белый дом, претенденту необходимо набрать 270 голосов выборщиков из 538. Сейчас у действующего президента Дональда Трампа, выдвинутого Республиканской партией, 214 голосов, у Байдена — 264. Остается распределить голоса лишь 60 выборщиков.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
В этом году из-за пандемии большое количество голосов подали по почте, из-за чего их подсчет может затянуться.

Ключевые штаты

Основное внимание обращено на так называемые ключевые, или неопределившиеся, штаты, в которых шансы кандидатов перед началом голосования были примерно равны.
По данным ведущих американских СМИ, сейчас результаты не объявлены в четырех из них:
Пенсильвания (дает 20 голосов выборщиков) — лидирует Трамп с 50,9% (после обработки 86,31% бюллетеней);
Мичиган (16 выборщиков) — лидирует Байден с 50,5% (99,13% бюллетеней);
Невада (шесть выборщиков) — лидирует Байден с 49,3% (74,76% бюллетеней);
Аляска (три выборщика) — лидирует Трамп с 62,1% (52,94% бюллетеней).
Ранее завершился подсчет в Северной Каролине и Джорджии, предварительно в них лидирует Трамп с 50,1% и 49,7% голосов соответственно.
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Если кандидат от демократов удержит преимущество в Мичигане и Неваде, он победит.

Иски от Трампа

В штабе Трампа подали иск в суд Мичигана о приостановке подсчета голосов в этом штате до предоставления более полного доступа к процессу, а также к уже подсчитанным бюллетеням. Такой же иск подали и в Пенсильвании.
Кроме того, штаб действующего президента потребовал пересчитать голоса в Висконсине. Разрыв между кандидатами менее одного процента позволяет это сделать.
Президент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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Позже стало известно, что штаб Трампа также подал иск в суд штата Джорджия с требованием остановить подсчет голосов.
Пока на иски Трампа ответили только в Мичигане. Госсекретарь штата Джоселин Бенсон назвала его безосновательным.
Голосование на выборах в США официально завершилось в 01:00 (09:00 мск) после закрытия участков на Аляске. В стране прошли выборы президента, членов палаты представителей, сената и местные выборы в ряде штатов.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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