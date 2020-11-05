https://ria.ru/20201105/ssha-1583103550.html

Иски и подсчет голосов: что происходит с выборами в США

Иски и подсчет голосов: что происходит с выборами в США

Избирательные комиссии в США продолжают подсчитывать голоса на завершившихся выборах главы государства. Результат пока не известен, по предварительным данным,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T07:31

2020-11-05T07:31

2020-11-05T09:18

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

аляска

пенсильвания

сша

в мире

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Избирательные комиссии в США продолжают подсчитывать голоса на завершившихся выборах главы государства. Результат пока не известен, по предварительным данным, лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Что происходит за океаном — в материале РИА Новости.В штабах обоих политиков уже успели заявить о своей победе, но пока преждевременно. Чтобы занять Белый дом, претенденту необходимо набрать 270 голосов выборщиков из 538. Сейчас у действующего президента Дональда Трампа, выдвинутого Республиканской партией, 214 голосов, у Байдена — 264. Остается распределить голоса лишь 60 выборщиков.В этом году из-за пандемии большое количество голосов подали по почте, из-за чего их подсчет может затянуться.Ключевые штатыОсновное внимание обращено на так называемые ключевые, или неопределившиеся, штаты, в которых шансы кандидатов перед началом голосования были примерно равны.По данным ведущих американских СМИ, сейчас результаты не объявлены в четырех из них:Ранее завершился подсчет в Северной Каролине и Джорджии, предварительно в них лидирует Трамп с 50,1% и 49,7% голосов соответственно.Если кандидат от демократов удержит преимущество в Мичигане и Неваде, он победит.Иски от ТрампаВ штабе Трампа подали иск в суд Мичигана о приостановке подсчета голосов в этом штате до предоставления более полного доступа к процессу, а также к уже подсчитанным бюллетеням. Такой же иск подали и в Пенсильвании.Кроме того, штаб действующего президента потребовал пересчитать голоса в Висконсине. Разрыв между кандидатами менее одного процента позволяет это сделать.Позже стало известно, что штаб Трампа также подал иск в суд штата Джорджия с требованием остановить подсчет голосов.Пока на иски Трампа ответили только в Мичигане. Госсекретарь штата Джоселин Бенсон назвала его безосновательным.Голосование на выборах в США официально завершилось в 01:00 (09:00 мск) после закрытия участков на Аляске. В стране прошли выборы президента, членов палаты представителей, сената и местные выборы в ряде штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/polozhenie-1583086365.html

https://ria.ru/20201105/isk-1583101874.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1583058457.html

аляска

пенсильвания

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, аляска, пенсильвания, сша, в мире