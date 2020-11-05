https://ria.ru/20201105/sputnik-1583253358.html

США, Канада и Израиль запустили сеть малых спутников с МКС

США, Канада и Израиль запустили сеть малых спутников с МКС

Семь малых космических аппаратов из США, Канады и Израиля выведены на орбиту в четверг с борта Международной космической станции, сообщил американский пусковой... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T19:27

2020-11-05T19:27

2020-11-05T19:27

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

канада

сша

израиль

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Семь малых космических аппаратов из США, Канады и Израиля выведены на орбиту в четверг с борта Международной космической станции, сообщил американский пусковой оператор - компания Nanoracks.Трансляция запуска спутников велась в YouTube-канале компании. Аппараты вылетели с пусковой платформы разработки Nanoracks, прикрепленной к японскому манипулятору.В космос отправлены спутники SpOC, Bobcat-1 и NEUTRON-1 разработки американских университетов, LEMUR-2 (v4.7) и LEMUR-2 (v4.8) - американской компании Spire Global, DESCENT и SATLLA-1 - канадского и израильского университетов.Ранее специалист хьюстонского центра управления полетом попросил экипаж МКС не публиковать в социальных сетях снимки запускаемых спутников. С чем был связан запрет, не сообщается, однако часто с американского сегмента МКС в космос отправляют космические аппараты военного назначения.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

https://ria.ru/20200706/1573931389.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, канада, сша, израиль