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США, Канада и Израиль запустили сеть малых спутников с МКС
США, Канада и Израиль запустили сеть малых спутников с МКС
Семь малых космических аппаратов из США, Канады и Израиля выведены на орбиту в четверг с борта Международной космической станции, сообщил американский пусковой... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T19:27
2020-11-05T19:27
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Семь малых космических аппаратов из США, Канады и Израиля выведены на орбиту в четверг с борта Международной космической станции, сообщил американский пусковой оператор - компания Nanoracks.Трансляция запуска спутников велась в YouTube-канале компании. Аппараты вылетели с пусковой платформы разработки Nanoracks, прикрепленной к японскому манипулятору.В космос отправлены спутники SpOC, Bobcat-1 и NEUTRON-1 разработки американских университетов, LEMUR-2 (v4.7) и LEMUR-2 (v4.8) - американской компании Spire Global, DESCENT и SATLLA-1 - канадского и израильского университетов.Ранее специалист хьюстонского центра управления полетом попросил экипаж МКС не публиковать в социальных сетях снимки запускаемых спутников. С чем был связан запрет, не сообщается, однако часто с американского сегмента МКС в космос отправляют космические аппараты военного назначения.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, канада, сша, израиль

США, Канада и Израиль запустили сеть малых спутников с МКС

19:27 05.11.2020
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерНочное небо и Большая Медведица с борта МКС
Ночное небо и Большая Медведица с борта МКС - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Семь малых космических аппаратов из США, Канады и Израиля выведены на орбиту в четверг с борта Международной космической станции, сообщил американский пусковой оператор - компания Nanoracks.
Трансляция запуска спутников велась в YouTube-канале компании. Аппараты вылетели с пусковой платформы разработки Nanoracks, прикрепленной к японскому манипулятору.
В космос отправлены спутники SpOC, Bobcat-1 и NEUTRON-1 разработки американских университетов, LEMUR-2 (v4.7) и LEMUR-2 (v4.8) - американской компании Spire Global, DESCENT и SATLLA-1 - канадского и израильского университетов.
Ранее специалист хьюстонского центра управления полетом попросил экипаж МКС не публиковать в социальных сетях снимки запускаемых спутников. С чем был связан запрет, не сообщается, однако часто с американского сегмента МКС в космос отправляют космические аппараты военного назначения.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.
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Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАКанадаСШАИзраиль
 
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