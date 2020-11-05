США, Канада и Израиль запустили сеть малых спутников с МКС
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Семь малых космических аппаратов из США, Канады и Израиля выведены на орбиту в четверг с борта Международной космической станции, сообщил американский пусковой оператор - компания Nanoracks.
Трансляция запуска спутников велась в YouTube-канале компании. Аппараты вылетели с пусковой платформы разработки Nanoracks, прикрепленной к японскому манипулятору.
Mission #19 ✅— Nanoracks (@Nanoracks) November 5, 2020
This morning, we deployed seven more #CubeSats from the @Space_Station. Congratulations to all of our customers! #NRCSD19
Deploy times:
SPOC, Bobcat-1: 09:05:01 UTC
Neutron-1: 10:40:00 UTC
LEMUR-2 (DJARA): 12:15:00 UTC
DESCENT, SAT-LLA, LEMUR-2: 13:15:01 UTC pic.twitter.com/bh4HHl7lGy
В космос отправлены спутники SpOC, Bobcat-1 и NEUTRON-1 разработки американских университетов, LEMUR-2 (v4.7) и LEMUR-2 (v4.8) - американской компании Spire Global, DESCENT и SATLLA-1 - канадского и израильского университетов.
Ранее специалист хьюстонского центра управления полетом попросил экипаж МКС не публиковать в социальных сетях снимки запускаемых спутников. С чем был связан запрет, не сообщается, однако часто с американского сегмента МКС в космос отправляют космические аппараты военного назначения.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.