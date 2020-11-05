https://ria.ru/20201105/sotrudnichestvo-1583101267.html

В МИД Китая надеются на сотрудничество с новой администрацией США

В МИД Китая надеются на сотрудничество с новой администрацией США

Китай надеется на то, что новая администрация США после подведения итогов президентских выборов будет сотрудничать с Пекином и придерживаться принципа взаимного РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T06:22

2020-11-05T06:22

2020-11-05T06:23

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

пекин

китай

сша

в мире

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ПЕКИН, 5 ноя - РИА Новости. Китай надеется на то, что новая администрация США после подведения итогов президентских выборов будет сотрудничать с Пекином и придерживаться принципа взаимного уважения, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.Он также выразил надежду на то, что президентские выборы пройдут успешно, добавив, что подсчёт голосов все ещё продолжается."Наша позиция относительно китайско-американских отношений ясная и последовательная. Мы считаем, что, несмотря на существование определённых противоречий и разногласий, у нас широкий спектр общих интересов", - добавил китайский дипломат.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Действующий президент, республиканец Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201105/vybory-1583099849.html

пекин

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, пекин, китай, сша, в мире