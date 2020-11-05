https://ria.ru/20201105/smertnost-1583219773.html

Смертность на ж/д инфраструктуре Подмосковья снизилась на 23 процента

Смертность на ж/д инфраструктуре Подмосковья снизилась на 23 процента

Количество смертельных случаев на объектах железнодорожной инфраструктуры Подмосковья за 9 месяцев 2020 года снизилась на 23% по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:01

2020-11-05T17:01

2020-11-05T17:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Количество смертельных случаев на объектах железнодорожной инфраструктуры Подмосковья за 9 месяцев 2020 года снизилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области."В этом году на железной дороге произошло 212 случаев травматизма, из них 18 человек – несовершеннолетние, 82 человека были в состоянии опьянения", -говорится в сообщении.Наибольшее снижение несчастных случаев зафиксировано на Павелецком, Киевском и Белорусском направлениях. Увеличение числа травмированных произошло на Курском, Октябрьском и Рижском направлениях. При этом, наиболее аварийными направлениями железной дороги являются Рязанское, Ярославское и Курское – на этих направлениях в этом году погибло 46, 28 и 24 человека соответственно."Наиболее часто на железной дороге гибнут мужчины – 175 человек, что составляет более 80% от всех погибших. При этом 37% погибших – пассажиры в возрасте от 35 до 54 лет", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20201027/shlagbaum-1581776399.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)