https://ria.ru/20201105/skoraya-1583131576.html
В Москве скорая столкнулась с легковушкой
В Москве скорая столкнулась с легковушкой
Скорая помощь столкнулась с легковой автомашиной на юго-западе Москвы, пострадал фельдшер, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:16
2020-11-05T11:16
2020-11-05T11:16
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Скорая помощь столкнулась с легковой автомашиной на юго-западе Москвы, пострадал фельдшер, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, в машине скорой помощи пострадал фельдшер. Обстоятельства ДТП выясняются.
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия