Минобороны рассказало о планах боевиков обострить ситуацию в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Террористы на юге провинции Идлиб занимают позиции умеренных группировок, это может указывать на планы обострить обстановку для срыва договоренностей Турции и РФ, заявил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
"Террористы из состава группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* на линии соприкосновения с правительственными силами в районе Джебель-Завия на юге провинции Идлиб разоружают боевиков умеренных группировок и занимают их позиции. Это может свидетельствовать о планах непримиримых формирований еще более обострить обстановку с целью срыва реализации российско-турецких договоренностей", - сказал он.
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*Террористическая организация, запрещенная в России