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Минобороны рассказало о планах боевиков обострить ситуацию в Сирии
Минобороны рассказало о планах боевиков обострить ситуацию в Сирии
Террористы на юге провинции Идлиб занимают позиции умеренных группировок, это может указывать на планы обострить обстановку для срыва договоренностей Турции и... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T22:36
2020-11-05T22:36
россия
идлиб (мухафаза)
министерство обороны рф (минобороны рф)
турция
сирия
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Террористы на юге провинции Идлиб занимают позиции умеренных группировок, это может указывать на планы обострить обстановку для срыва договоренностей Турции и РФ, заявил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.*Террористическая организация, запрещенная в России
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россия
идлиб (мухафаза)
турция
сирия
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россия, идлиб (мухафаза), министерство обороны рф (минобороны рф), турция, сирия, в мире

Минобороны рассказало о планах боевиков обострить ситуацию в Сирии

22:36 05.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Разрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Террористы на юге провинции Идлиб занимают позиции умеренных группировок, это может указывать на планы обострить обстановку для срыва договоренностей Турции и РФ, заявил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

"Террористы из состава группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* на линии соприкосновения с правительственными силами в районе Джебель-Завия на юге провинции Идлиб разоружают боевиков умеренных группировок и занимают их позиции. Это может свидетельствовать о планах непримиримых формирований еще более обострить обстановку с целью срыва реализации российско-турецких договоренностей", - сказал он.

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 12:00Война в Сирии
Башар Асад: война в Сирии еще не закончена
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
РоссияИдлиб (мухафаза)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТурцияСирияВ мире
 
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