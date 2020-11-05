https://ria.ru/20201105/siriya-1583275237.html

Минобороны рассказало о планах боевиков обострить ситуацию в Сирии

Минобороны рассказало о планах боевиков обострить ситуацию в Сирии

Террористы на юге провинции Идлиб занимают позиции умеренных группировок, это может указывать на планы обострить обстановку для срыва договоренностей Турции и... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T22:36

2020-11-05T22:36

2020-11-05T22:36

россия

идлиб (мухафаза)

министерство обороны рф (минобороны рф)

турция

сирия

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Террористы на юге провинции Идлиб занимают позиции умеренных группировок, это может указывать на планы обострить обстановку для срыва договоренностей Турции и РФ, заявил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html

россия

идлиб (мухафаза)

турция

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, идлиб (мухафаза), министерство обороны рф (минобороны рф), турция, сирия, в мире