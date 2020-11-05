https://ria.ru/20201105/shos-1583153654.html

Брифинг спецпредставителя Президента РФ по делам ШОС Бахтиера Хакимова

Брифинг спецпредставителя Президента РФ по делам ШОС Бахтиера Хакимова

9 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет брифинг специального представителя Президента Российской Федерации по делам Шанхайской организации сотрудничества, Чрезвычайного и Полномочного Посла Бахтиера ХАКИМОВА.

2020-11-05T12:54

2020-11-05T12:54

2020-11-05T12:54

анонсы

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Задать вопросМероприятие пройдет в преддверии запланированного на 10 ноября заседания Совета глав государств-членов ШОС. В ходе пресс-конференции Б.М. Хакимов подведет итоги председательства России в ШОС, расскажет об основных темах предстоящего саммита Организации.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы