Брифинг спецпредставителя Президента РФ по делам ШОС Бахтиера Хакимова
9 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет брифинг специального представителя Президента Российской Федерации по делам Шанхайской организации сотрудничества, Чрезвычайного и Полномочного Посла Бахтиера ХАКИМОВА.
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Мероприятие пройдет в преддверии запланированного на 10 ноября заседания Совета глав государств-членов ШОС. В ходе пресс-конференции Б.М. Хакимов подведет итоги председательства России в ШОС, расскажет об основных темах предстоящего саммита Организации.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Мероприятие пройдет в преддверии запланированного на 10 ноября заседания Совета глав государств-членов ШОС. В ходе пресс-конференции Б.М. Хакимов подведет итоги председательства России в ШОС, расскажет об основных темах предстоящего саммита Организации.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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