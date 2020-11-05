https://ria.ru/20201105/shkola-1583272431.html

Воронежских старшеклассников переведут на дистанционку из-за COVID-19

Воронежских старшеклассников переведут на дистанционку из-за COVID-19

Учеников старших классов школ Воронежской области переведут на две недели на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T22:07

2020-11-05T22:07

2020-11-05T22:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

воронежская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 5 ноя - РИА Новости. Учеников старших классов школ Воронежской области переведут на две недели на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг правительство региона.Каникулы в школах Воронежской области начались на неделю раньше обычного из-за ситуации с коронавирусной инфекций, с 26 октября. Девятого ноября дети должны были вернуться за парты. Однако в четверг региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение перевести на дистанционное обучение часть классов."Очное обучение с 9 ноября - 1-4 классы. 5-6 классы - смешанный вариант: не более двух дней в неделю будет очное обучение. Остальные дни - дистанционка. 7-11 классы - полная дистанционка", - говорится в сообщении.Интернаты продолжат обучение в очном режиме. Вузам и учреждениям среднего образования оперштаб рекомендует еще две недели работать в дистанционном формате."Срок действия перечисленных мер - 2 недели: с 9 по 22 ноября включительно", - говорится в сообщении.В Воронежской области с 10 октября по 2 ноября ежедневно регистрировалось более 200 новых случаев COVID-19. С 3 ноября в регионе суточное число заболевших превышает 300. За последние сутки COVID подтвердился у 303 пациентов. Рекордное число заболевших за сутки было зарегистрировано днем ранее - 304 пациента. Всего в области коронавирусная инфекция подтвердилась у 26 580 человек. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/povtor-1583082238.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

воронежская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область, общество