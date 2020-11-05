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https://ria.ru/20201105/shkola-1583272431.html
Воронежских старшеклассников переведут на дистанционку из-за COVID-19
Воронежских старшеклассников переведут на дистанционку из-за COVID-19
Учеников старших классов школ Воронежской области переведут на две недели на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T22:07
2020-11-05T22:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воронежская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 5 ноя - РИА Новости. Учеников старших классов школ Воронежской области переведут на две недели на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг правительство региона.Каникулы в школах Воронежской области начались на неделю раньше обычного из-за ситуации с коронавирусной инфекций, с 26 октября. Девятого ноября дети должны были вернуться за парты. Однако в четверг региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение перевести на дистанционное обучение часть классов."Очное обучение с 9 ноября - 1-4 классы. 5-6 классы - смешанный вариант: не более двух дней в неделю будет очное обучение. Остальные дни - дистанционка. 7-11 классы - полная дистанционка", - говорится в сообщении.Интернаты продолжат обучение в очном режиме. Вузам и учреждениям среднего образования оперштаб рекомендует еще две недели работать в дистанционном формате."Срок действия перечисленных мер - 2 недели: с 9 по 22 ноября включительно", - говорится в сообщении.В Воронежской области с 10 октября по 2 ноября ежедневно регистрировалось более 200 новых случаев COVID-19. С 3 ноября в регионе суточное число заболевших превышает 300. За последние сутки COVID подтвердился у 303 пациентов. Рекордное число заболевших за сутки было зарегистрировано днем ранее - 304 пациента. Всего в области коронавирусная инфекция подтвердилась у 26 580 человек. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/povtor-1583082238.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область, общество

Воронежских старшеклассников переведут на дистанционку из-за COVID-19

22:07 05.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДезинфекция класса школы
Дезинфекция класса школы - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ВОРОНЕЖ, 5 ноя - РИА Новости. Учеников старших классов школ Воронежской области переведут на две недели на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг правительство региона.
Каникулы в школах Воронежской области начались на неделю раньше обычного из-за ситуации с коронавирусной инфекций, с 26 октября. Девятого ноября дети должны были вернуться за парты. Однако в четверг региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение перевести на дистанционное обучение часть классов.
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"Очное обучение с 9 ноября - 1-4 классы. 5-6 классы - смешанный вариант: не более двух дней в неделю будет очное обучение. Остальные дни - дистанционка. 7-11 классы - полная дистанционка", - говорится в сообщении.
Интернаты продолжат обучение в очном режиме. Вузам и учреждениям среднего образования оперштаб рекомендует еще две недели работать в дистанционном формате.
"Срок действия перечисленных мер - 2 недели: с 9 по 22 ноября включительно", - говорится в сообщении.
В Воронежской области с 10 октября по 2 ноября ежедневно регистрировалось более 200 новых случаев COVID-19. С 3 ноября в регионе суточное число заболевших превышает 300. За последние сутки COVID подтвердился у 303 пациентов. Рекордное число заболевших за сутки было зарегистрировано днем ранее - 304 пациента. Всего в области коронавирусная инфекция подтвердилась у 26 580 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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