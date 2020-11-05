https://ria.ru/20201105/shkola-1583234701.html

В Тюменской области открыт набор в SMART-школу сельского предпринимателя

В Тюменской области открыт набор в SMART-школу сельского предпринимателя

Жители сельских районов Тюменской области - как взрослые, так и подростки с 14 лет, желающие начать собственное дело, смогут научится азам агробизнеса,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:57

2020-11-05T17:57

2020-11-05T17:57

тюменская область

тюменская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580490727_0:59:3027:1762_1400x0_80_0_0_af0c228d3419815086e3731a50d2e456.jpg

ТЮМЕНЬ, 5 ноя — РИА Новости. Жители сельских районов Тюменской области - как взрослые, так и подростки с 14 лет, желающие начать собственное дело, смогут научится азам агробизнеса, присодинившись к программе "SMART-школа сельского предпринимателя".Как сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства области, программа, стартующая 16 ноября, включает цикл вебинаров, на которых опытные фермеры и сельские предприниматели познакомят слушателей с инновационными технологиями ведения бизнеса на селе."SMART-школа сельского предпринимателя" - это новый формат "Школы фермера", организованной центром "Мой бизнес" инвестиционного агентства Тюменской области в рамках мероприятий, посвящённых Году сельского предпринимательства. Основная цель – поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. "SMART-школа" реализуется Западно-Сибирским союзом "Биопродукт" при поддержке правительства Тюменской области", - приводится в сообщении пояснение руководителя Центра поддержки предпринимательства Дмитрия Утьева.Школьники в возрасте 14 лет и старше смогут принять участие в Школе как в индивидуальном формате, так и в командном формате. Команды могут быть образованы внутри одного поселения или же объединять подростков из разных сёл и даже районов.Помощь в организации такого взаимодействия окажет партнер "SMART-школы" - Тюменский областной государственный институт развития регионального образования (ТОГИРРО)."Во многих муниципальных образованиях под патронажем департамента образования и науки Тюменской области реализуется программа "Агропоколение". Мы надеемся, что "SMART-школа" поможет нам с ранней профориентацией школьников и развитием предпринимательства среди старшеклассников", - привели в департаменте слова сотрудника ТОГИРРО, куратора школьных команд проекта Сергея Пантелеева.Программа реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

https://ria.ru/20201105/kollektivy-1583169349.html

тюменская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменская область