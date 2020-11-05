https://ria.ru/20201105/schitayte-kazhdyy-golos-protesty-v-ozhidanii-rezultatov-vyborov-v-ssha-1583247012.html

"Считайте каждый голос": протесты в ожидании результатов выборов в США

"Считайте каждый голос": протесты в ожидании результатов выборов в США

Американцы вышли на улицы с требованием считать "каждый голос". Акции прошли в Нью-Йорке, Детройте, Чикаго, Сиэтле и Портленде. Не обошлось без стычек с полицией.

2020-11-05T18:50

2020-11-05T18:50

2020-11-05T18:50

дональд трамп

президентские выборы в сша

джо байден

сша

видео

в мире

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Исход выборов пока неясен. Дональд Трамп, не дожидаясь подсчета почтового голосования, назвал себя победителем, хотя, по данным экзит-поллов, и промежуточным итогам с небольшим преимуществом лидирует Джо Байден.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Считайте каждый голос": протесты в ожидании результатов выборов в США Американцы вышли на улицы с требованием считать "каждый голос". Акции прошли в Нью-Йорке, Детройте, Чикаго, Сиэтле и Портленде. Не обошлось без стычек с полицией. Исход выборов пока неясен. Дональд Трамп, не дожидаясь подсчета почтового голосования, назвал себя победителем, хотя, по данным экзит-поллов, и промежуточным итогам с небольшим преимуществом лидирует Джо Байден. 2020-11-05T18:50 true PT1M26S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, дональд трамп, президентские выборы в сша, джо байден, сша, видео, в мире