https://ria.ru/20201105/schitayte-kazhdyy-golos-protesty-v-ozhidanii-rezultatov-vyborov-v-ssha-1583247012.html
"Считайте каждый голос": протесты в ожидании результатов выборов в США
"Считайте каждый голос": протесты в ожидании результатов выборов в США
Американцы вышли на улицы с требованием считать "каждый голос". Акции прошли в Нью-Йорке, Детройте, Чикаго, Сиэтле и Портленде. Не обошлось без стычек с полицией.
2020-11-05T18:50
2020-11-05T18:50
2020-11-05T18:50
дональд трамп
президентские выборы в сша
джо байден
сша
видео
в мире
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Исход выборов пока неясен. Дональд Трамп, не дожидаясь подсчета почтового голосования, назвал себя победителем, хотя, по данным экзит-поллов, и промежуточным итогам с небольшим преимуществом лидирует Джо Байден.
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Считайте каждый голос": протесты в ожидании результатов выборов в США
Американцы вышли на улицы с требованием считать "каждый голос". Акции прошли в Нью-Йорке, Детройте, Чикаго, Сиэтле и Портленде. Не обошлось без стычек с полицией.
Исход выборов пока неясен. Дональд Трамп, не дожидаясь подсчета почтового голосования, назвал себя победителем, хотя, по данным экзит-поллов, и промежуточным итогам с небольшим преимуществом лидирует Джо Байден.
2020-11-05T18:50
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PT1M26S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, дональд трамп, президентские выборы в сша, джо байден, сша, видео, в мире
"Считайте каждый голос": протесты в ожидании результатов выборов в США
Американцы вышли на улицы с требованием считать "каждый голос". Акции прошли в Нью-Йорке, Детройте, Чикаго, Сиэтле и Портленде. Не обошлось без стычек с полицией.