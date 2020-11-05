https://ria.ru/20201105/samoizolyatsiya-1583223325.html
В Тамбовской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
В Тамбовской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Власти Тамбовской области продлили до 3 декабря обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщила... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:13
2020-11-05T17:13
2020-11-05T17:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
тамбовская область
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ВОРОНЕЖ, 5 ноя - РИА Новости. Власти Тамбовской области продлили до 3 декабря обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщила в четверг обладминистрация.Режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих серьезные заболевания, в регионе действует с 23 октября.В регионе 10 333 подтвержденных случая COVID. Выздоровели 8 673 человека, умерли 55.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
тамбовская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, тамбовская область