https://ria.ru/20201105/samoizolyatsiya-1583223325.html

В Тамбовской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

В Тамбовской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Власти Тамбовской области продлили до 3 декабря обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщила... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:13

2020-11-05T17:13

2020-11-05T17:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

тамбовская область

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ВОРОНЕЖ, 5 ноя - РИА Новости. Власти Тамбовской области продлили до 3 декабря обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщила в четверг обладминистрация.Режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих серьезные заболевания, в регионе действует с 23 октября.В регионе 10 333 подтвержденных случая COVID. Выздоровели 8 673 человека, умерли 55.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

тамбовская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, тамбовская область