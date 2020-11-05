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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201105/rozysk-1583116945.html
В Белоруссии создателей Telegram-канала NEXTA обвиняют по трем статьям
В Белоруссии создателей Telegram-канала NEXTA обвиняют по трем статьям
Создателей Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича, объявленных в Белоруссии в розыск, обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, сообщила... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T09:45
2020-11-05T11:48
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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МИНСК, 5 ноя — РИА Новости. Создателей Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича, объявленных в Белоруссии в розыск, обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, сообщила пресс-служба белорусского Следственного комитета в Telegram.Речь идет о статьях "Организация массовых беспорядков", "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", а также "Совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности".В СК отметили, что выявили в сообщениях, опубликованных в администрируемых Путило и Протасевичем каналах, призывы к протестам, блокировке дорог и забастовкам, а также факты координации несанкционированных акций и маршрутов передвижения. Проведена также психолингвистическая экспертиза, ее результаты подтверждают выводы следствия.Розыск обвиняемых продолжается. "Кроме этого, следствием проводится работа по ограничению доступа к интернет-ресурсам, содержащим экстремистские материалы", — сообщили в СК.NEXTA — популярный в Белоруссии Telegram-канал, известный оппозиционной направленностью. Он активно освещает протесты, начавшиеся после президентских выборов, и призывает к несанкционированным акциям. Власти Белоруссии признали канал экстремистским.По данным польских СМИ, создатель NEXTA Степан Путило несколько лет назад переехал из Белоруссии в Польшу. В России его внесли в базу данных МВД как находящегося в розыске.Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую. Сразу после выборов по всей стране начались масштабные акции протеста.При разгонах акций силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи протестующих, сотни человек, в том числе около 130 сотрудников правоохранительных органов, пострадали. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, сторонники Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября, проводят свои мероприятия, в основном в формате шествий и автопробегов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201020/nexta-1580650597.html
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белоруссия, в мире

В Белоруссии создателей Telegram-канала NEXTA обвиняют по трем статьям

09:45 05.11.2020 (обновлено: 11:48 05.11.2020)
 
© Фото : Следственный комитет Республики БеларусьАвтомобиль Следственного комитета Белоруссии
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : Следственный комитет Республики Беларусь
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МИНСК, 5 ноя — РИА Новости. Создателей Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича, объявленных в Белоруссии в розыск, обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, сообщила пресс-служба белорусского Следственного комитета в Telegram.
Речь идет о статьях "Организация массовых беспорядков", "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", а также "Совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности".
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В СК отметили, что выявили в сообщениях, опубликованных в администрируемых Путило и Протасевичем каналах, призывы к протестам, блокировке дорог и забастовкам, а также факты координации несанкционированных акций и маршрутов передвижения. Проведена также психолингвистическая экспертиза, ее результаты подтверждают выводы следствия.
Розыск обвиняемых продолжается. "Кроме этого, следствием проводится работа по ограничению доступа к интернет-ресурсам, содержащим экстремистские материалы", — сообщили в СК.
NEXTA — популярный в Белоруссии Telegram-канал, известный оппозиционной направленностью. Он активно освещает протесты, начавшиеся после президентских выборов, и призывает к несанкционированным акциям. Власти Белоруссии признали канал экстремистским.
По данным польских СМИ, создатель NEXTA Степан Путило несколько лет назад переехал из Белоруссии в Польшу. В России его внесли в базу данных МВД как находящегося в розыске.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую. Сразу после выборов по всей стране начались масштабные акции протеста.
При разгонах акций силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи протестующих, сотни человек, в том числе около 130 сотрудников правоохранительных органов, пострадали. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, сторонники Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября, проводят свои мероприятия, в основном в формате шествий и автопробегов.
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