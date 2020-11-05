https://ria.ru/20201105/roskino-1583203870.html

Российское кино покажут в Австралии, Испании, Бразилии и Мексике

Российское кино покажут в Австралии, Испании, Бразилии и Мексике

Министерство культуры РФ совместно с Роскино проведут в онлайн-формате проект "Недели российского кино за рубежом" и покажут в Австралии, Мексике, Бразилии и... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T19:38

2020-11-05T19:38

2020-11-05T19:38

культура

евгения маркова

кино и сериалы

новости культуры

роскино

австралия

мексика

бразилия

испания

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министерство культуры РФ совместно с Роскино проведут в онлайн-формате проект "Недели российского кино за рубежом" и покажут в Австралии, Мексике, Бразилии и Испании отобранные критиками и экспертами отечественные картины последних трех лет, рассказала на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" гендиректор Роскино Евгения Маркова.Она выразила надежду на разработку гибридного формата проведения "недель кино" в будущем, поскольку в 2020 году из-за сложной ситуации в мире было принято решение провести "недели кино" в онлайн-формате, показывая картины на локальных VOD-платформах."Вся программа формировалась из 166 картин, который были в российском прокате последние три года. Они были отобраны критиками и нашими российскими экспертами, также мы добавили туда фильмы, которые были в последние годы лидерами зарубежного проката. Из них мы сформировали список по восемь фильмов на каждую страну", - сообщила она, отметив, что ближайшие "недели кино" пройдут в Австралии, Мексике, Бразилии и Испании.Организаторы хотят расширить присутствие российского контента на зарубежных VOD-платформах, увеличить узнаваемость бренда российского кино, повысить интерес зарубежных зрителей к российскому контенту и, как следствие, увеличить рост спроса на контент у иностранных локальных дистрибьюторов и стимулировать интерес зарубежных дистрибьюторов к покупке прав на российский контент.

https://ria.ru/20200827/kino-1576394253.html

австралия

мексика

бразилия

испания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгения маркова, кино и сериалы, новости культуры, роскино, австралия, мексика, бразилия, испания