https://ria.ru/20201105/roskino-1583203870.html
Российское кино покажут в Австралии, Испании, Бразилии и Мексике
Российское кино покажут в Австралии, Испании, Бразилии и Мексике
Министерство культуры РФ совместно с Роскино проведут в онлайн-формате проект "Недели российского кино за рубежом" и покажут в Австралии, Мексике, Бразилии и... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T19:38
2020-11-05T19:38
2020-11-05T19:38
культура
евгения маркова
кино и сериалы
новости культуры
роскино
австралия
мексика
бразилия
испания
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министерство культуры РФ совместно с Роскино проведут в онлайн-формате проект "Недели российского кино за рубежом" и покажут в Австралии, Мексике, Бразилии и Испании отобранные критиками и экспертами отечественные картины последних трех лет, рассказала на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" гендиректор Роскино Евгения Маркова.Она выразила надежду на разработку гибридного формата проведения "недель кино" в будущем, поскольку в 2020 году из-за сложной ситуации в мире было принято решение провести "недели кино" в онлайн-формате, показывая картины на локальных VOD-платформах."Вся программа формировалась из 166 картин, который были в российском прокате последние три года. Они были отобраны критиками и нашими российскими экспертами, также мы добавили туда фильмы, которые были в последние годы лидерами зарубежного проката. Из них мы сформировали список по восемь фильмов на каждую страну", - сообщила она, отметив, что ближайшие "недели кино" пройдут в Австралии, Мексике, Бразилии и Испании.Организаторы хотят расширить присутствие российского контента на зарубежных VOD-платформах, увеличить узнаваемость бренда российского кино, повысить интерес зарубежных зрителей к российскому контенту и, как следствие, увеличить рост спроса на контент у иностранных локальных дистрибьюторов и стимулировать интерес зарубежных дистрибьюторов к покупке прав на российский контент.
https://ria.ru/20200827/kino-1576394253.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгения маркова, кино и сериалы, новости культуры, роскино, австралия, мексика, бразилия, испания
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министерство культуры РФ совместно с Роскино проведут в онлайн-формате проект "Недели российского кино за рубежом" и покажут в Австралии, Мексике, Бразилии и Испании отобранные критиками и экспертами отечественные картины последних трех лет, рассказала на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" гендиректор Роскино Евгения Маркова.
"Это совместный проект, инициированный совместно с министерством культуры РФ. Ориентирован он, конечно, в первую очередь, на то, что развивается российский контент очень интенсивно и динамично. Мы, конечно же, радуемся этим успехам и в аспектах продвижения нашего контента также хотим быть в одном синхронном настроении, поэтому сегодня мы будем рады представить вам наш проект "Недели российского кино за рубежом", - сообщила Маркова.
Она выразила надежду на разработку гибридного формата проведения "недель кино" в будущем, поскольку в 2020 году из-за сложной ситуации в мире было принято решение провести "недели кино" в онлайн-формате, показывая картины на локальных VOD-платформах.
"Вся программа формировалась из 166 картин, который были в российском прокате последние три года. Они были отобраны критиками и нашими российскими экспертами, также мы добавили туда фильмы, которые были в последние годы лидерами зарубежного проката. Из них мы сформировали список по восемь фильмов на каждую страну", - сообщила она, отметив, что ближайшие "недели кино" пройдут в Австралии, Мексике, Бразилии и Испании.
Организаторы хотят расширить присутствие российского контента на зарубежных VOD-платформах, увеличить узнаваемость бренда российского кино, повысить интерес зарубежных зрителей к российскому контенту и, как следствие, увеличить рост спроса на контент у иностранных локальных дистрибьюторов и стимулировать интерес зарубежных дистрибьюторов к покупке прав на российский контент.