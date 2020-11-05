https://ria.ru/20201105/respublikantsy-1583254619.html

Трамп счел доступ республиканцев к подсчету голосов в Филадельфии победой

Трамп счел доступ республиканцев к подсчету голосов в Филадельфии победой

Президент США Дональд Трамп назвал большой победой решение суда о допуске наблюдателей от республиканцев на подсчет голосов в Филадельфии в штате Пенсильвания. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T19:34

2020-11-05T19:34

2020-11-05T19:34

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

филадельфия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал большой победой решение суда о допуске наблюдателей от республиканцев на подсчет голосов в Филадельфии в штате Пенсильвания.Ранее представители республиканцев в этом городе сообщили, что получили судебный ордер на допуск 15 человек в место подсчета голосов, и заявили о намерении направить туда людей немедленно.Ранее штаб Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.

https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html

филадельфия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, филадельфия, сша, в мире